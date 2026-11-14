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Арина Сабаленка отпадна от финалите в женския тенис

Арина Сабаленка отпадна от финалите в женския тенис
БТА

Ясни са всичките полуфиналистки, които ще се борят за титлата в Индиън Уелс

Елина Свитолина поднесе една от големите изненади на финалите на WTA, след като победи Арина Сабаленка с 6:3, 3:6, 6:1. Украинката спечели драматичния сблъсък в три сета и си осигури място на полуфиналите в Индиън Уелс, където ще срещне чехкинята Линда Носкова.

Шампионката на „Уимбълдън" влезе в Топ 4 на финалите в женския тенис

За Свитолина това е изключително ценен успех не само заради класирането напред, но и заради съперничеството със Сабаленка. Украинката прекъсна серията си от пет поредни загуби срещу беларуската състезателка и записа първата си победа над нея от 2020 г. насам.

Срещата беше истинско изпитание за нервите и на двете тенисистки. Свитолина започна по-уверено и успя да наложи ритъма си в първия сет, който спечели с 6:3. Сабаленка обаче реагира подобаващо и с по-агресивна игра изравни резултата след 6:3 във втората част.

В решителния трети сет украинката показа по-голяма устойчивост. Тя успя да пробие сервиса на съперничката си на два пъти и постепенно натрупа комфортна преднина. Сабаленка не намери отговор на играта й, а Свитолина затвори сета с категоричното 6:1.

Любопитен момент след последната точка беше липсата на традиционно ръкостискане между двете състезателки. Свитолина продължава позицията си да не поздравява край мрежата тенисистки от Русия и Беларус след началото на руската инвазия в Украйна. 

Победата на Свитолина оформи и полуфиналите в женския тенис. В горната схема украинката ще премери сили с шампионката на „Уимбълдън" Линда Носкова, а другия сблъсък е между Джесика Пегула (САЩ) и Мира Андреева (Русия).

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