Яник Синер обяви кога ще се завърне на корта

Втората ракета в световния тенис Яник Синер разкри кога планира да се завърне на корта след продължителното отсъствие заради контузия в дясното коляно. Италианецът се надява да бъде готов за Откритото първенство на Австралия през януари 2027 г., като не изключва възможността да изиграе и няколко турнира преди това. 25-годишният тенисист говори за възстановяването си по време на събитие в Милано. Той подчерта, че най-важното в момента е да не избързва с връщането си, за да не рискува по-сериозни проблеми със здравето.

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„Целта е да отида в Австралия. Надявам се да успея, а може би преди това да изиграя и няколко турнира. В момента обаче трябва да спазвам всички медицински протоколи, защото ако избързаме, може да си създадем много по-сериозни проблеми“, заяви Синер.

Италианецът призна, че първоначално е имал прекалено амбициозна цел за завръщането си, но впоследствие екипът му е променил плана за възстановяване. Той е категоричен, че няма намерение да рискува дългосрочната си кариера заради прибързано завръщане.

Six Kings Slam може да бъде първата му спирка

Една от възможностите за Синер е демонстративният турнир Six Kings Slam в Саудитска Арабия, който беше отложен за края на декември. Надпреварата може да се превърне в първата му поява на корта след няколкомесечно отсъствие. Това обаче зависи от развитието на ситуацията в региона и от готовността на италианеца да се завърне към състезателния ритъм. Самият той подчерта, че подобно решение не зависи единствено от играчите.

Синер не е играл от юли, когато защити титлата си на „Уимбълдън“ след победа над Александър Зверев във финала. Впоследствие проблемите с дясното коляно го принудиха да пропусне Откритото първенство на САЩ и останалата част от сезона.

Контузията му коства първото място в света

Продължителното отсъствие имаше сериозни последици и за позицията на Синер в световната ранглиста. Италианецът загуби първото място, което заемаше в продължение на 95 последователни седмици. Германецът Александър Зверев го изпревари и си гарантира завършването на 2026 г. на върха.

Въпреки трудния период Синер гледа оптимистично към бъдещето. Той призна, че паузата го е накарала да оцени по различен начин постигнатото в тениса и да осъзнае колко много му липсва състезателната атмосфера. „Искам да продължа да играя още 10-15 години. Затова е изключително важно да се грижа за тялото си“, обясни италианецът.

Така голямата цел пред Синер е януарският турнир в Мелбърн, където той ще се опита да се завърне сред най-добрите в света и отново да атакува титлата от Australian Open.