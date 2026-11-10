Марица няма да играе в Шампионската лига по волейбол за първи път от 9 години

България няма да има представител в Шампионската лига по волейбол за жени през сезон 2026/27. Марица Пловдив загуби и реванша срещу азербайджанския Туран Товуз с 0:3 (22:25, 17:25, 23:25). В първия мач момичетатата на Кристиян Илиев отстъпиха със същия резултат и по този начин отпадат от турнира едно стъпало преди груповата фаза.

Тежка загуба за Марица в квалификациите на Шампионска лига

Първата част продължи 29 минути, а възпитаничките на Зия Раджабов показаха по-голямо постоянство, водейки на всяка една от почивките при 8:4, 16:13 и 21:18, преди да затворят гейма с 25:23. Втората част беше още по-силна за тима от Азербайджан, който доминира от началото до края,. Третият гейм бе най-силен за „жълто-сините", които водиха с 8:4 и 16:15, но в крайна сметка отстъпиха след 23:25.

Най-резултатна за маричанки беше Александра Китипова с 12 точки, докато за домакините от Туран това беше Елисавета Рубан с 13 пункта.

Загубата остави българския шампион за първи път извън груповата фаза на Шампионска лига след 9 години. Пловдивчанки продължават своето участие в Европа във втория по сила европейски клубен турнир Купата на CEV, а там съперник ще бъде хърватският ЖОК Рибола Кащела.