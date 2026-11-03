Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Тежка загуба за Марица в квалификациите на Шампионска лига

Тежка загуба за Марица в квалификациите на Шампионска лига
БТА

Пловдивчанки отстъпиха на Туран Товуз у дома

Женският волейболен първенец на България Марица Пловдив допусна поражение с 0:3 (22:25, 22:25, 20:25) като домакин на азербайджанския Туран Товуз в първия мач между двата тима от третия квалификационен кръг на Шампионската лига.

В пловдивската зала "Колодрума" гостите поведоха със 7:3 в началото на двубоя. Българският шампион обаче реагира бързо и навакса изоставането си. След няколко разигравания точка за точка Туран отново излезе напред в резултата при 14:11 и наставникът на Марица Кристиян Илиев поиска прекъсване. След него разликата се увеличи до 19:13, но на сервис на Кая Николова „жълто-сините“ взеха четири поредни разигравания, за да намалят изоставането си до 17:19. Стигна се до 20:19 в полза на Туран, но в заключителните моменти азербайджанският тим не загуби концентрация и затвори първата част с 25:22. 

На старта на втората гостите взеха инициативата, но маричанки отговориха на предизвикателството и обърнаха до 12:10. В следващите минути азербайджанският шампион повиши значително нивото на своето представяне, за да си върне водачеството след серия от 7:1 точки за 17:13. На начален удар на Александра Китипова обаче Марица съумя да изравни до 18:18. Следващите три разигравания отидоха на сметката на Туран и това реши изхода на втория гейм – 25:22 в полза на тима от Товуз.

Третата част отново бе равностойна. В нея маричанки заличиха ранен пасив от четири точки и двата тима вървяха точка за точка до 13:13. След това обаче Туран за пореден път разчиташе на силната си игра в защита и на блокада, което направи разликата и гостите затвориха мача след 25:20.

Най-резултатна в двубоя бе Александра Китипова с 20 точки, а Елена Бечева добави 15, но това не се оказа достатъчно за "жълто-сините". 

Реваншът между двата отбора е след седмица в Азербайджан, а в него Марица трябва да търси победа и обрат, за да намери място в груповата фаза на Шампионската лига. 

Още по темата

ЦСКА спечели дербито срещу Левски в женския волейбол

ЦСКА спечели дербито срещу Левски в женския волейбол

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Галатасарай повали Щутгарт с два бързи гола, Спортинг излъга Шахтьор в Лондон

Галатасарай повали Щутгарт с два бързи гола, Спортинг излъга Шахтьор в Лондон

Кайзера вярва в Левски преди Ягелония: Отборът има самочувствие в Европа

Кайзера вярва в Левски преди Ягелония: Отборът има самочувствие в Европа

Меси с емоционално послание след смъртта на Хесус де Мигел: Нямам думи

Меси с емоционално послание след смъртта на Хесус де Мигел: Нямам думи

Ники Александров за "Спортен Таралеж": ЦСКА скочи на друго ниво

Ники Александров за "Спортен Таралеж": ЦСКА скочи на друго ниво

ЦСКА ще разкаже цялата история на "Българска армия"

ЦСКА ще разкаже цялата история на "Българска армия"

Водещи

Зеленски: Европа трябва да поеме по-голяма отговорност за сигурността си без САЩ

Зеленски: Европа трябва да поеме по-голяма отговорност за сигурността си без САЩ

  • Преди 13 минути
Таско Ерменков, КЕВР: Няма да се променят цените на тока и парното

Таско Ерменков, КЕВР: Няма да се променят цените на тока и парното

Утре учениците във Варна се връщат в клас

Утре учениците във Варна се връщат в клас

Галатасарай повали Щутгарт с два бързи гола, Спортинг излъга Шахтьор в Лондон

Галатасарай повали Щутгарт с два бързи гола, Спортинг излъга Шахтьор в Лондон

  • Преди 25 минути
Вселената като невронна мрежа: хипотеза за нов поглед към законите на физиката

Вселената като невронна мрежа: хипотеза за нов поглед към законите на физиката

  • Преди 38 минути
Под непрекъснато наблюдение са двата контейнера и цистерната, открити по крайбрежието ни

Под непрекъснато наблюдение са двата контейнера и цистерната, открити по крайбрежието ни

Кайзера вярва в Левски преди Ягелония: Отборът има самочувствие в Европа

Кайзера вярва в Левски преди Ягелония: Отборът има самочувствие в Европа

  • Преди 48 минути
Производители прогнозират шокови цени на хляба заради поскъпването на газа

Производители прогнозират шокови цени на хляба заради поскъпването на газа

  • Преди 53 минути
Айзенкот: Спирането на американската помощ за Израел показва, че Нетаняху трябва да бъде сменен

Айзенкот: Спирането на американската помощ за Израел показва, че Нетаняху трябва да бъде сменен

  • Преди 54 минути
Най-важното от България на 03.11.2026 г.

Най-важното от България на 03.11.2026 г.

  • Преди 1 час
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който пропуснатата подробност променя цялата договорка

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който пропуснатата подробност променя цялата договорка

  • Преди 1 час
Студените душове - малка промяна с ползи за здравето, бюджета и околната среда

Студените душове - малка промяна с ползи за здравето, бюджета и околната среда

  • Преди 1 час
Меси с емоционално послание след смъртта на Хесус де Мигел: Нямам думи

Меси с емоционално послание след смъртта на Хесус де Мигел: Нямам думи

  • Преди 1 час
Експерт: Задълженията на „Топлофикация София“ тежат не само върху самото дружество, но и върху „Булгаргаз“

Експерт: Задълженията на „Топлофикация София“ тежат не само върху самото дружество, но и върху „Булгаргаз“

Гръцки съд прати зад решетките 75-годишен турски лодкар за трафик на кокаин

Гръцки съд прати зад решетките 75-годишен турски лодкар за трафик на кокаин

  • Преди 1 час