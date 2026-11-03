Тежка загуба за Марица в квалификациите на Шампионска лига

Женският волейболен първенец на България Марица Пловдив допусна поражение с 0:3 (22:25, 22:25, 20:25) като домакин на азербайджанския Туран Товуз в първия мач между двата тима от третия квалификационен кръг на Шампионската лига.

В пловдивската зала "Колодрума" гостите поведоха със 7:3 в началото на двубоя. Българският шампион обаче реагира бързо и навакса изоставането си. След няколко разигравания точка за точка Туран отново излезе напред в резултата при 14:11 и наставникът на Марица Кристиян Илиев поиска прекъсване. След него разликата се увеличи до 19:13, но на сервис на Кая Николова „жълто-сините“ взеха четири поредни разигравания, за да намалят изоставането си до 17:19. Стигна се до 20:19 в полза на Туран, но в заключителните моменти азербайджанският тим не загуби концентрация и затвори първата част с 25:22.

На старта на втората гостите взеха инициативата, но маричанки отговориха на предизвикателството и обърнаха до 12:10. В следващите минути азербайджанският шампион повиши значително нивото на своето представяне, за да си върне водачеството след серия от 7:1 точки за 17:13. На начален удар на Александра Китипова обаче Марица съумя да изравни до 18:18. Следващите три разигравания отидоха на сметката на Туран и това реши изхода на втория гейм – 25:22 в полза на тима от Товуз.

Третата част отново бе равностойна. В нея маричанки заличиха ранен пасив от четири точки и двата тима вървяха точка за точка до 13:13. След това обаче Туран за пореден път разчиташе на силната си игра в защита и на блокада, което направи разликата и гостите затвориха мача след 25:20.

Най-резултатна в двубоя бе Александра Китипова с 20 точки, а Елена Бечева добави 15, но това не се оказа достатъчно за "жълто-сините".

Реваншът между двата отбора е след седмица в Азербайджан, а в него Марица трябва да търси победа и обрат, за да намери място в груповата фаза на Шампионската лига.