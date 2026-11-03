Скритата здравна криза: до половин милион души умират годишно от змийски ухапвания

Ухапванията от отровни змии причиняват значително повече смъртни случаи по света, отколкото отразяват официалните статистики. Това показва ново проучване, цитирано от "Сайънс дейли".

Според приблизителните оценки между 274 000 и 513 000 души умират всяка година вследствие на змийски ухапвания. Около седем милиона души получават отравяния, а над 800 000 от оцелелите остават с трайни увреждания.

Изследователи от Ливърпулското училище по тропическа медицина (Liverpool School of Tropical Medicine) установяват сериозни пропуски в събирането на информация за тези случаи. В повече от половината държави, в които отровните змии представляват заплаха, не се води отчет за броя на ухапаните и пострадалите.

Проблемът е особено изразен в селските райони на Субсахарска Африка и Южна Азия. Много от пострадалите живеят на часове път от най-близкото лечебно заведение, нямат достъп до транспорт или търсят помощ от традиционни лечители. Така случаите им остават извън националните здравни статистики.

За да оцени по-точно мащаба на проблема, изследователският екип провежда проучване в 79 държави. Целта е да бъдат очертани глобалните измерения на отравянията вследствие на змийски ухапвания и свързаните с тях смъртни случаи.

Резултатите показват, че змийските ухапвания представляват много по-мащабна здравна криза, отколкото сочат официалните данни, като Субсахарска Африка е най-силно засегнатият регион.

Според изследователите картографирането на проблема по държави е важна първа стъпка към изпълнението на целта на Световната здравна организация (СЗО) за намаляване наполовина на смъртните случаи и трайните увреждания, причинени от змийски ухапвания.