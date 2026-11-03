Новини
Търси
Подкаст
Спорт

ЦСКА ще разкаже цялата история на "Българска армия"

ЦСКА ще разкаже цялата история на "Българска армия"
Facebook/ CSKA Sofia FC

"Емоция, история и незабравими моменти! Едно завръщане, което ще помним винаги", написаха от клуба

ЦСКА обяви, че в сряда, 4 ноември, ще публикува пространно видео, посветено на откриването на стадион „Българска армия“.

"Червените" публикуваха кратък материал, който обхваща емоционалните моменти в мача срещу Славия, който беше първи на реконструирания стадион. 

"Емоция, история и незабравими моменти! Едно завръщане, което ще помним винаги.

Досега ви показахме само частица от незабравимото завръщане у дома. Утре ще ви разкажем цялата история!

Само ЦСКА!“, написаха от клуба.

Още по темата

Добри новини за ЦСКА: Жоел Цварц се завръща за битката с Панатинайкос

Добри новини за ЦСКА: Жоел Цварц се завръща за битката с Панатинайкос

Преместиха с ден гостуването на ЦСКА в Русе

Преместиха с ден гостуването на ЦСКА в Русе

ЦСКА пусна лимитиран плакат за гостуването на Панатинайкос

ЦСКА пусна лимитиран плакат за гостуването на Панатинайкос

Ники Александров за "Спортен Таралеж": ЦСКА скочи на друго ниво

Ники Александров за "Спортен Таралеж": ЦСКА скочи на друго ниво

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Галатасарай повали Щутгарт с два бързи гола, Спортинг излъга Шахтьор в Лондон

Галатасарай повали Щутгарт с два бързи гола, Спортинг излъга Шахтьор в Лондон

Кайзера вярва в Левски преди Ягелония: Отборът има самочувствие в Европа

Кайзера вярва в Левски преди Ягелония: Отборът има самочувствие в Европа

Меси с емоционално послание след смъртта на Хесус де Мигел: Нямам думи

Меси с емоционално послание след смъртта на Хесус де Мигел: Нямам думи

Ники Александров за "Спортен Таралеж": ЦСКА скочи на друго ниво

Ники Александров за "Спортен Таралеж": ЦСКА скочи на друго ниво

Бивш футболист на Левски прекрати кариерата си

Бивш футболист на Левски прекрати кариерата си

Водещи

Зеленски: Европа трябва да поеме по-голяма отговорност за сигурността си без САЩ

Зеленски: Европа трябва да поеме по-голяма отговорност за сигурността си без САЩ

  • Преди 11 минути
Таско Ерменков, КЕВР: Няма да се променят цените на тока и парното

Таско Ерменков, КЕВР: Няма да се променят цените на тока и парното

Утре учениците във Варна се връщат в клас

Утре учениците във Варна се връщат в клас

Галатасарай повали Щутгарт с два бързи гола, Спортинг излъга Шахтьор в Лондон

Галатасарай повали Щутгарт с два бързи гола, Спортинг излъга Шахтьор в Лондон

  • Преди 24 минути
Вселената като невронна мрежа: хипотеза за нов поглед към законите на физиката

Вселената като невронна мрежа: хипотеза за нов поглед към законите на физиката

  • Преди 36 минути
Под непрекъснато наблюдение са двата контейнера и цистерната, открити по крайбрежието ни

Под непрекъснато наблюдение са двата контейнера и цистерната, открити по крайбрежието ни

Кайзера вярва в Левски преди Ягелония: Отборът има самочувствие в Европа

Кайзера вярва в Левски преди Ягелония: Отборът има самочувствие в Европа

  • Преди 47 минути
Производители прогнозират шокови цени на хляба заради поскъпването на газа

Производители прогнозират шокови цени на хляба заради поскъпването на газа

  • Преди 52 минути
Айзенкот: Спирането на американската помощ за Израел показва, че Нетаняху трябва да бъде сменен

Айзенкот: Спирането на американската помощ за Израел показва, че Нетаняху трябва да бъде сменен

  • Преди 52 минути
Най-важното от България на 03.11.2026 г.

Най-важното от България на 03.11.2026 г.

  • Преди 1 час
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който пропуснатата подробност променя цялата договорка

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който пропуснатата подробност променя цялата договорка

  • Преди 1 час
Студените душове - малка промяна с ползи за здравето, бюджета и околната среда

Студените душове - малка промяна с ползи за здравето, бюджета и околната среда

  • Преди 1 час
Меси с емоционално послание след смъртта на Хесус де Мигел: Нямам думи

Меси с емоционално послание след смъртта на Хесус де Мигел: Нямам думи

  • Преди 1 час
Експерт: Задълженията на „Топлофикация София“ тежат не само върху самото дружество, но и върху „Булгаргаз“

Експерт: Задълженията на „Топлофикация София“ тежат не само върху самото дружество, но и върху „Булгаргаз“

Гръцки съд прати зад решетките 75-годишен турски лодкар за трафик на кокаин

Гръцки съд прати зад решетките 75-годишен турски лодкар за трафик на кокаин

  • Преди 1 час