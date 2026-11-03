ЦСКА ще разкаже цялата история на "Българска армия"

ЦСКА обяви, че в сряда, 4 ноември, ще публикува пространно видео, посветено на откриването на стадион „Българска армия“.

"Червените" публикуваха кратък материал, който обхваща емоционалните моменти в мача срещу Славия, който беше първи на реконструирания стадион.

"Емоция, история и незабравими моменти! Едно завръщане, което ще помним винаги.

Досега ви показахме само частица от незабравимото завръщане у дома. Утре ще ви разкажем цялата история!

Само ЦСКА!“, написаха от клуба.