ЦСКА ще разкаже цялата история на "Българска армия"
"Емоция, история и незабравими моменти! Едно завръщане, което ще помним винаги", написаха от клуба
ЦСКА обяви, че в сряда, 4 ноември, ще публикува пространно видео, посветено на откриването на стадион „Българска армия“.
"Червените" публикуваха кратък материал, който обхваща емоционалните моменти в мача срещу Славия, който беше първи на реконструирания стадион.
"Емоция, история и незабравими моменти! Едно завръщане, което ще помним винаги.
Досега ви показахме само частица от незабравимото завръщане у дома. Утре ще ви разкажем цялата история!
Само ЦСКА!“, написаха от клуба.