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Ники Александров за "Спортен Таралеж": ЦСКА скочи на друго ниво

Отборът трябва да атакува титлата още този сезон

"ЦСКА се изкачи на следващото ниво. Това изисква и цялостно качване там на клуба. Ръководството опитва да се приближи към това. Не бива да неглижираме в този процес базата на ДЮШ- Академия "Димитър Пенев", модернизирането на тази на Панчарево също. Построяването на новия стадион се надявам да е крачката, която да даде тласък за изграждането на още съвременни и красиви съоръжения. Това ще спомогне и за по-бързото построяване на "Герена". Сигурен съм, че рано или късно "сините" ще имат нов стадион. В България закъсняхме едни 15-20 години с инфраструктурата и базите", заяви за "Спортен Таралеж" известният журналист и коментатор по Дарик радио Николай Александров.

Той засегна и широко обсъжданата тема за капацитета на "Българска армия".

"Все пак локацията е специфична Борисовата градина. Не можеше да се излиза от чашката на стария. Идеални са си тези малко полече от 18 хиляди. До Нова година посещенията на трибуните ще са под знака на еуфорията. Когато се навлезе в рутинен период, се надявам да има добро присъствие. Сега идва Трабзонспор за европейски мач и пак ще е истерия за билети. Мисля си, че едни 10 хиляди души за срещите със Спартак Варна и Ботев Враца ще са нормална посещаемост". 

Александров коментира и това, че Вечното дерби се играе на "Васил Левски и кога може да се върне отново на клубните стадиони.

"Когато дойде моментът и Левски да сложи на масата такъв стадион, мисля че ще се възобнови старата дискусия. Вечното дерби е хубаво да се играе на собствените съоръжения. Иначе идва мачът на мачовете и хоп, отиваш на националния стадион. Нека Левски да си направи своя и тогава ще стане актуална темата. Иначе сега нещата са неравнопоставени", добави журналистът.

"ЦСКА може да стане шампион още този сезон. Чисто спортно-технически е възможно. Иска ми се до Нова година интригата да е такава, каквато е в момента. До края на декември ЦСКА да е в играта. После селекция на ниво и работа в паузата. Тогава и възможността ще е налице. Новият стадион ще даде  емоционален тласък за това. Слагам в графата задължително условие ЦСКА да посегне към титлата. Много дълго време вече не се е случвало. От 2008 година "червените" не са ставали първи. Идването на Маркус Гиздол също е част от това следващо ниво, за което говорих. Той е на съвсем друго равнище. Както сега ЦСКА влезе в основна фаза на евротурнир, това трябва да продължи. Да е следващата и следващата пак. Така ще дойде моментът, в който клубът да се засили и да се получи постоянство. Ще дам примера с Левски, където има надграждане и наслагване", каза още Ники Александров за "Спортен Таралеж".

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