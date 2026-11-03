Кайзера вярва в Левски преди Ягелония: Отборът има самочувствие в Европа

Николай Тодоров изрази увереност, че Левски може да постигне нова победа в Лига Европа. Бившият капитан на „сините“ ще бъде на трибуните за домакинството на Ягелония и смята, че представянето на отбора до момента му дава необходимото самочувствие.

Тимът на Хулио Веласкес има една победа, едно равенство и една загуба в основната фаза на турнира. С актив от четири точки Левски заема 17-о място във временното класиране.

“Тези игри, които направиха преди това, и резултатите, които постигна отборът, са благополучни и имат вече нужното самочувствие в Европа. Показват една стабилна игра, което дава предпоставки и увереност на абсолютно всички, които обичат клуба, да постигнат още една победа”, заяви Тодоров пред клубните канали.

Кайзера си припомни и паметна европейска вечер, в която негов гол в последната минута класира Левски напред. Той подчерта, че подкрепата на привържениците е дала увереност на отбора още по пътя към стадиона.

“Тогава пак почти цял ден валя дъжд, беше лошо времето. Това не попречи на публиката да напълни стадиона, да ни подкрепи и да ни даде тази увереност”, сподели бившият футболист.

“Тази радост, която видяхме на трибуните, ние също я изпитахме на терена. Зарази абсолютно целия стадион. Самият клуб Левски на мен лично ми е дал много и те зарежда с една вътрешна енергия”, добави той.

Левски приема Ягелония на 5 ноември от 19:45 часа на Националния стадион „Васил Левски“.