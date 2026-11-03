Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Кайзера вярва в Левски преди Ягелония: Отборът има самочувствие в Европа

Кайзера вярва в Левски преди Ягелония: Отборът има самочувствие в Европа
Уикипедия

Бившият капитан ще подкрепи „сините“ и си припомни паметен европейски мач на клуба

Николай Тодоров изрази увереност, че Левски може да постигне нова победа в Лига Европа. Бившият капитан на „сините“ ще бъде на трибуните за домакинството на Ягелония и смята, че представянето на отбора до момента му дава необходимото самочувствие.

Тимът на Хулио Веласкес има една победа, едно равенство и една загуба в основната фаза на турнира. С актив от четири точки Левски заема 17-о място във временното класиране.

“Тези игри, които направиха преди това, и резултатите, които постигна отборът, са благополучни и имат вече нужното самочувствие в Европа. Показват една стабилна игра, което дава предпоставки и увереност на абсолютно всички, които обичат клуба, да постигнат още една победа”, заяви Тодоров пред клубните канали.

Кайзера си припомни и паметна европейска вечер, в която негов гол в последната минута класира Левски напред. Той подчерта, че подкрепата на привържениците е дала увереност на отбора още по пътя към стадиона.

“Тогава пак почти цял ден валя дъжд, беше лошо времето. Това не попречи на публиката да напълни стадиона, да ни подкрепи и да ни даде тази увереност”, сподели бившият футболист.

“Тази радост, която видяхме на трибуните, ние също я изпитахме на терена. Зарази абсолютно целия стадион. Самият клуб Левски на мен лично ми е дал много и те зарежда с една вътрешна енергия”, добави той.

Левски приема Ягелония на 5 ноември от 19:45 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

Още по темата

Бивш футболист на Левски прекрати кариерата си

Бивш футболист на Левски прекрати кариерата си

Шеф в Дунав отнесе солена глоба след мача с Левски

Шеф в Дунав отнесе солена глоба след мача с Левски

Защитник на Левски се завърна в националния си отбор

Защитник на Левски се завърна в националния си отбор

Радослав Гидженов ще ръководи мач между съперници на Левски

Радослав Гидженов ще ръководи мач между съперници на Левски

Рибарски обяви състава на България, без играч на Левски в националния отбор

Рибарски обяви състава на България, без играч на Левски в националния отбор

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Галатасарай повали Щутгарт с два бързи гола, Спортинг излъга Шахтьор в Лондон

Галатасарай повали Щутгарт с два бързи гола, Спортинг излъга Шахтьор в Лондон

Меси с емоционално послание след смъртта на Хесус де Мигел: Нямам думи

Меси с емоционално послание след смъртта на Хесус де Мигел: Нямам думи

Ники Александров за "Спортен Таралеж": ЦСКА скочи на друго ниво

Ники Александров за "Спортен Таралеж": ЦСКА скочи на друго ниво

ЦСКА ще разкаже цялата история на "Българска армия"

ЦСКА ще разкаже цялата история на "Българска армия"

Бивш футболист на Левски прекрати кариерата си

Бивш футболист на Левски прекрати кариерата си

Водещи

Зеленски: Европа трябва да поеме по-голяма отговорност за сигурността си без САЩ

Зеленски: Европа трябва да поеме по-голяма отговорност за сигурността си без САЩ

  • Преди 10 минути
Таско Ерменков, КЕВР: Няма да се променят цените на тока и парното

Таско Ерменков, КЕВР: Няма да се променят цените на тока и парното

Утре учениците във Варна се връщат в клас

Утре учениците във Варна се връщат в клас

Галатасарай повали Щутгарт с два бързи гола, Спортинг излъга Шахтьор в Лондон

Галатасарай повали Щутгарт с два бързи гола, Спортинг излъга Шахтьор в Лондон

  • Преди 22 минути
Вселената като невронна мрежа: хипотеза за нов поглед към законите на физиката

Вселената като невронна мрежа: хипотеза за нов поглед към законите на физиката

  • Преди 34 минути
Под непрекъснато наблюдение са двата контейнера и цистерната, открити по крайбрежието ни

Под непрекъснато наблюдение са двата контейнера и цистерната, открити по крайбрежието ни

Кайзера вярва в Левски преди Ягелония: Отборът има самочувствие в Европа

Кайзера вярва в Левски преди Ягелония: Отборът има самочувствие в Европа

  • Преди 45 минути
Производители прогнозират шокови цени на хляба заради поскъпването на газа

Производители прогнозират шокови цени на хляба заради поскъпването на газа

  • Преди 50 минути
Айзенкот: Спирането на американската помощ за Израел показва, че Нетаняху трябва да бъде сменен

Айзенкот: Спирането на американската помощ за Израел показва, че Нетаняху трябва да бъде сменен

  • Преди 51 минути
Най-важното от България на 03.11.2026 г.

Най-важното от България на 03.11.2026 г.

  • Преди 1 час
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който пропуснатата подробност променя цялата договорка

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който пропуснатата подробност променя цялата договорка

  • Преди 1 час
Студените душове - малка промяна с ползи за здравето, бюджета и околната среда

Студените душове - малка промяна с ползи за здравето, бюджета и околната среда

  • Преди 1 час
Меси с емоционално послание след смъртта на Хесус де Мигел: Нямам думи

Меси с емоционално послание след смъртта на Хесус де Мигел: Нямам думи

  • Преди 1 час
Експерт: Задълженията на „Топлофикация София“ тежат не само върху самото дружество, но и върху „Булгаргаз“

Експерт: Задълженията на „Топлофикация София“ тежат не само върху самото дружество, но и върху „Булгаргаз“

Гръцки съд прати зад решетките 75-годишен турски лодкар за трафик на кокаин

Гръцки съд прати зад решетките 75-годишен турски лодкар за трафик на кокаин

  • Преди 1 час