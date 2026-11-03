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Рибарски обяви състава на България, без играч на Левски в националния отбор

Рибарски обяви състава на България, без играч на Левски в националния отбор

Двама младежи може да дебютират за представителния тим

Временният селекционер на националния отбор Атанас Рибарски обяви имената на футболистите, на които ще разчита за последните два мача от Лигата на нациите. На 13 ноември „лъвовете“ приемат Исландия в Пловдив, а на три дни по-късно ще гостуват на Естония.

Футболист от Кипър дебютира за България

Извън сметките на специалиста е капитанът на Левски Кристиан Димитров и лявото крило на турския Мердин Здравко Димитров. Отсъствието на Кристиан Димитров означава, че Левски няма нито един представител в мъжкия ни тим. ЦСКА има един футболист - Теодор Иванов.

В групата за първи път попадна 20-годишният защитник на Лудогорец Симеон Шишков, който от края на септември и началото на октомври взе участие в три мача на младежкия национален отбор. Халфът на АЕК Ларнака Иван Панков също може да направи дебют за мъжкия национален отбор, след като от началото на годината взе участие в два двубоя на България U21.

Вратари: Даниел Наумов (Ботев Пд), Алекс Божев (ЦСКА 1948), Пламен Андреев (Дебрецен)

Защитници: Емил Ценов (Оренбург), Симеон Шишков (Лудогорец), Росен Божинов (Пиза), Теодор Иванов (ЦСКА), Иван Турицов (Динамо Батуми), Християн Петров (Хееренвеен), Димитър Велковски (Арда), Стефан Велков (Сьондериске), Йоан Стоянов (Апоел Беер Шева)

Халфове: Илия Груев (Лийдс), Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Ивайло Чочев (Лудогорец), Иван Панков (АЕК Ларнака), Асен Чандъров (Ботев Пд), Георги Русев (ЦСКА 1948)

Нападатели: Марин Петков (Ал-Таавун), Лукас Петков (Елверсберг), Мартин Минчев (Краковия), Атанас Илиев (ЦСКА 1948), Георги Лазаров (Черно море), Кристиян Балов (Цървена звезда)

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