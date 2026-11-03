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Още недоволни отбори от съдийството в Първа лига

Още недоволни отбори от съдийството в Първа лига
БТА

Ботев Враца обяви, че ще подаде жалба след загубата от Черно море

Ръководството на Ботев Враца изрази несъгласие със съдийските решения и обстоятелствата около провеждането на срещата с Черно море от 14-ия кръг на Първа лига. Врачани загубиха гостуването си на стадион „Тича" във Варна с минималното 0:1 с гол на Селсо Сидни в 70-ата минута.

Черно море пречупи Ботев Враца с дузпа след забавения старт на „Тича“

От Ботев се усъмниха в равнопоставеността между клубовете и заявиха, че ще подадат жалба към Съдийската комисия на Българския футболен съюз с приложени видеоматериали и конкретни доказателства. Клубът вече е депозирал две жалби срещу съдийството на Димитър Димитров.

Началото на двубоя се забави с 1 часа и половина зарад наводнения терен от проливните дъждове. Въпреки това срещата се изигра, а в края гостите имаха претенции за дузпа.

„За пореден път сме поставени в ситуация, която повдига сериозни въпроси за равнопоставеността между клубовете, за последователното прилагане на правилата и за отговорността на длъжностните лица. Напомняме, че клубът вече е депозирал две официални жалби срещу съдийството на Димитър Димитров. В тази среща той отново беше част от съдийския екип - този път в ролята на ВАР съдия", пишат от Ботев Враца.

Цялата позиция на клуба и подробно описание на претенциите на отбора тук.

 

 

 

 

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