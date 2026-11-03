Мъж от Добринище загуби около 1700 евро в измама с антикварни военни вещи

Измама с антикварни военни вещи остави жител на Добринище без около 1700 евро. Мъжът платил сумата за предмети, които трябвало да му бъдат изпратени с куриер, съобщиха от полицията.

Потърпевшият подал сигнал на 2 ноември в Районното управление в Банско. Пред служителите той разказал, че на 22 и 23 октомври си кореспондирал чрез мобилно приложение с чужд гражданин, който му предложил антикварните вещи.

След като се договорили, мъжът превел по банков път около 1700 евро. Пратката обаче не пристигнала, а продавачът не му предоставил и номер за проследяване на доставката.

Разследването по случая продължава. Образувано е досъдебно производство за измама по чл. 209, ал. 1 от Наказателния кодекс.