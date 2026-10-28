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Арестуваха мним брокер и фалшив наследник в опит за имотна измама

Арестуваха мним брокер и фалшив наследник в опит за имотна измама
Pixabay

Проверката на криминалистите доказала по безспорен начин, че документите са пълно менте

Имотна измама с апетитен терен от 4 декара в София беше осуетена при специализирана акция на Столичната полиция, съобщиха от пресцентъра на МВР. Разплитането на случая започва след сигнал в отдел „Икономическа полиция“ към СДВР за подготвяно документно престъпление. 

Схемата трябвало да се финализира в столична нотариална кантора. Там 42-годишен брокер представил фалшив нотариален акт от далечната 1993 година за два съседни поземлени имота с обща площ около 4000 кв. метра. Целта на посредника била нотариусът да издаде нов, констативен акт, с който като законни притежатели на земята да бъдат вписани наследниците на лице, което реално няма нищо общо с имотите. Проверката на криминалистите доказала по безспорен начин, че документите са пълно менте, а вписаният в тях човек никога не е притежавал въпросните терени. 

Полицейският удар е реализиран на 26 октомври директно в нотариалния офис. На място с белезници са закопчани двама души – брокерът и 48-годишен мъж, който трябвало да бъде признат за наследник и собственик на златната земя. Паралелно с това, в паркиран в близост автомобил, униформените задържали още трима съучастници на възраст 39, 54 и 55 години. Зад волана на колата седял най-младият от тях, който вече е добре познат на органите на реда за измами и фалшификации. По случая веднага е започнало досъдебно производство. 

При последвалите обиски в автомобила и в три столични жилища разследващите са открили истински престъпен арсенал. Иззети са оригинали и копия на фалшивия нотариален акт, множество стари документи за собственост и скици на други имоти, решения на Министерството на земеделието и храните, молби, декларации и удостоверения. Криминалистите са намерили още купища кръгли и правоъгълни печати, включително и този, с който е било изработено ментето от 1993 г. 

Първоначално и петимата мъже са задържани за денонощие. След доклад на събраните доказателства в Софийската районна прокуратура, държавното обвинение е повдигнало официални обвинения за измама и документни престъпления на двама от участниците – 39-годишния шофьор и 48-годишния мним наследник. Техният арест е удължен до 72 часа, а разследването под надзора на прокуратурата продължава, за да се изясни дали групата не е завлякла и други имоти в София. 

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