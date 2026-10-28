Отложиха 24 мача за Купата на краля заради трагичен инцидент с влак в Испания

Испанската кралска футболна федерация (RFEF) отложи всичките 24 двубоя от първия кръг на турнира за Купата на краля, които трябваше да се изиграят в сряда вечер. Решението е взето в знак на уважение и солидарност с жертвите на тежкия железопътен инцидент, станал по-рано през деня в провинция Толедо.

Китай забрани излъчването на Ла Лига заради Килиан Мбапе

От федерацията обявиха, че в следващите дни ще информират за новата програма на турнира и окончателните часове на отложените срещи.

„Голямото семейство на испанския футбол остава обединено в скръбта от тази трагедия и се поставя на разположение на властите, за да помогне на пострадалите“, се казва в съобщението на RFEF.

Най-малко 39 души са загинали след сблъсък между два високоскоростни влакове на Renfe и Iryo между испанските градове Мора и Оргас край Толедо. При сблъсъка са дерайлирали два вагона от едната композиция. Причините за инцидента и окончателният брой на жертвите и ранените все още се изясняват