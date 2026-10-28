ЦСКА пусна в свободна продажба билетите за Славия

ЦСКА пусна в свободна продажба билетите за домакинството на Славия. Двубоят е в събота от 19:30 часа и ще бъде първи за "червените" на новия стадион "Българска армия".

Новата система на "армейците", с която се продават билети, блокира няколко пъти, но вече всички проблеми са отстранени.

Ето какво написаха от клуба:

"Армейци,

Информираме ви, че вече всички притежатели на фен карта на ЦСКА могат да закупят свободно билети за историческия първи мач на „Българска армия“ на ЦСКА срещу Славия на 31 октомври (събота) от 19:30 ч.

Можете да закупите билети чрез портала tickets.cska.bg".