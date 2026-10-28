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Измамници източиха над 65 000 евро от болен мъж след заплахи за убийство и изваждане на органите му

Измамници източиха над 65 000 евро от болен мъж след заплахи за убийство и изваждане на органите му

Парите били предавани на няколко пъти и пренасяни до Румъния

Телефонни измамници успели да отнемат над 65 000 евро от болен мъж от Асеновград, след като го подложили на продължителен психологически тормоз и заплахи за убийство. Парите били предавани на четири пъти и пренасяни в Румъния, а организаторът на схемата остава неустановен, съобщава „24 часа“.

Измамата започнала на 30 ноември с обаждане от жена, представила се за служител на електроразпределително дружество. Тя съобщила на мъжа, че дължи 750 лева за ток. Въпреки че сметките му били платени, той продиктувал адреса си.

Малко по-късно получил ново обаждане. Непознат мъж го заплашил с убийство, ако не плати 25 000 лева.

На следващия ден заплахите станали още по-жестоки.

„Ей, копеле, ще ти изкарам червата, ще ти нарежа кожата на парченца, ще ти измъкна бъбреците“, чул пострадалият по телефона.

Фалшив полицай го убедил да предаде парите

Впоследствие друг участник в схемата се представил за полицейски служител и обяснил, че органите на реда ще заловят престъпниците, ако мъжът им съдейства.

За целта трябвало да постави 50 000 лева в чанта и да ги предаде на изпратен куриер.

Уплашеният асеновградчанин изпълнил указанията.

Парите били взети от 45-годишен пловдивчанин, на когото непознат предложил работа като куриер за пренасяне на документи. Той отнесъл сумата в Букурещ, където оставил чантата под пейка, а за себе си задържал 2000 лева.

Схемата се повторила още няколко пъти. При следващото пътуване куриерът пренесъл 30 000 лева и получил 4000 лева възнаграждение.

През януари 2026 г. измамниците убедили жертвата да изтегли и банковите си спестявания под предлог, че така ще ги предпази от престъпници.

Мъжът успял да изтегли 12 300 евро и заявил още 13 200 евро.

Куриерът бил задържан на ГКПП Русе

При поредното пътуване към Румъния служител на ГКПП Русе забелязал, че 45-годишният пловдивчанин е притеснен и носи голяма сума пари в брой.

След разговор куриерът признал за схемата и бил задържан.

Районният съд в Асеновград го признал за виновен като помагач в измамата.

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