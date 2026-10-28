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Командирът на ВМС: 20 контейнера с опасни товари са паднали в Черно море след атаката край Калиакра

Командирът на ВМС: 20 контейнера с опасни товари са паднали в Черно море след атаката край Калиакра
БТА

Всички 18 моряци от атакувания плавателен съд са спасени

20 контейнера са паднали в Черно море след атаката с три морски дрона срещу търговски кораб край нос Калиакра. Контейнерите продължават да дрейфуват, като на борда на ударения плавателен съд е имало горива и други опасни товари. Това съобщи командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов, цитиран от БТА.

По думите му корабът е превозвал общо 421 контейнера. Военноморските сили вече са излъчили предупреждение към останалите плавателни съдове за опасността от плаващите товари.

Френски военен самолет предупредил за приближаващите дронове

Михайлов разкри, че преди нападението френски морски патрулен самолет "Атлантик" е забелязал първоначално два, а впоследствие и трети безекипажен апарат, насочващи се към търговски кораби северно от Калиакра.

Информацията незабавно е предадена на службите за управление на морския трафик, а корабите в района са предупредени за възможна атака.

Първият удар е нанесен около 12:00 часа, последван от още два. Контейнеровозът е поразен по десния борд, в района на водолинията, на около 16 морски мили източно от нос Калиакра.

Корабът остава на вода и продължава да дрейфува близо до мястото на атаката.

Всички 18 членове на екипажа са спасени при операция на българските Военноморски сили с участието на корветата "Решителни", спасителния кораб "Протео" и бързоходен катер.

Военноморските сили не са имали възможност да прихванат дроновете

Контраадмирал Михайлов заяви, че към момента не може да се установи откъде са дошли безпилотните апарати. По думите му те са се движили със скорост около 26 възела.

"Ние нямахме сили и средства в близкия район, които могат да отидат бързо и да ги прихванат и да ги унищожат", обясни командирът на ВМС.

Той подчерта, че нападението е извършено извън българските териториални води и показва необходимостта от повече инвестиции във Военноморските сили.

Междувременно корветата "Решителни" е изпратена да патрулира и около друг кораб, който се намира преобърнат северно от Шабла и представлява сериозна опасност за корабоплаването. Решение за последващите действия се очаква в четвъртък.

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