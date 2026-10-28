ЦИК не установи нарушение от МС за агитация в полза на Йотова

След няколкочасово напрегнато заседание ЦИК не установи административно нарушение на Изборния кодекс, извършено от министър-председателя Румен Радев чрез изявление след негово участие. Според част от членовете на ЦИК обаче взетото решение е незаконосъобразно, тъй като в сигналите се говори за съвсем различно нарушение – използване на комуникационните канали на Министерския съвет за предизборна агитация.

Над 120 сигнала бяха подадени до ЦИК от граждани, неправителствени организации, както и от Инициативния комитет на двойката Гюров – Кандев. Решението бе прието с 8 гласа „за“ и 7 „против“.

Веднага след новината от ДБ заявиха, че ще обжалват решението на ЦИК.