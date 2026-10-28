Калин Джорджеску остава в ареста до 27 ноември заради разследване за измама

Апелативният съд в Букурещ постанови бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску да остане в ареста за още 30 дни – до 27 ноември.

Магистратите уважиха жалбата на прокуратурата срещу решението на по-ниска съдебна инстанция, която по-рано тази седмица разпореди Джорджеску да бъде освободен под съдебен контрол.

Политикът е разследван за предполагаемо участие в организирана престъпна група и измама на стойност над 1,1 млн. евро.

Според разследващите групата е обещавала бизнес заеми от чуждестранни финансови институции, които впоследствие не са били предоставени. По този начин предполагаемите извършители са измамили пострадал за повече от един милион евро.

Джорджеску отрича обвиненията и твърди, че разследванията срещу него са политически мотивирани.

В сряда негови привърженици се събраха в съда в Букурещ, настоявайки за освобождаването му.

Припомняме, че Калин Джорджеску спечели най-много гласове на първия тур на президентските избори в Румъния през ноември 2024 г. Резултатите обаче бяха анулирани след твърдения за руска намеса в изборния процес, а впоследствие политикът не беше допуснат до повторното гласуване.

Срещу него се води и отделно дело по обвинения в подбуждане към насилие след отмяната на изборите и разпространение на невярна информация.

Калин Джорджеску продължава да отрича извършването на престъпления. Удължаването на ареста е процесуална мярка и не означава, че той е признат за виновен.