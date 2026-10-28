Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Калин Джорджеску остава в ареста до 27 ноември заради разследване за измама

Калин Джорджеску остава в ареста до 27 ноември заради разследване за измама

Румънският съд удължи задържането на бившия кандидат за президент с още 30 дни. Той е разследван за предполагаема измама за над 1,1 млн. евро.

Апелативният съд в Букурещ постанови бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску да остане в ареста за още 30 дни – до 27 ноември.

Магистратите уважиха жалбата на прокуратурата срещу решението на по-ниска съдебна инстанция, която по-рано тази седмица разпореди Джорджеску да бъде освободен под съдебен контрол.

Политикът е разследван за предполагаемо участие в организирана престъпна група и измама на стойност над 1,1 млн. евро.

Според разследващите групата е обещавала бизнес заеми от чуждестранни финансови институции, които впоследствие не са били предоставени. По този начин предполагаемите извършители са измамили пострадал за повече от един милион евро.

Джорджеску отрича обвиненията и твърди, че разследванията срещу него са политически мотивирани.

В сряда негови привърженици се събраха в съда в Букурещ, настоявайки за освобождаването му.

Припомняме, че Калин Джорджеску спечели най-много гласове на първия тур на президентските избори в Румъния през ноември 2024 г. Резултатите обаче бяха анулирани след твърдения за руска намеса в изборния процес, а впоследствие политикът не беше допуснат до повторното гласуване.

Срещу него се води и отделно дело по обвинения в подбуждане към насилие след отмяната на изборите и разпространение на невярна информация.

Калин Джорджеску продължава да отрича извършването на престъпления. Удължаването на ареста е процесуална мярка и не означава, че той е признат за виновен.

Още по темата

Румънски съд прати Калин Джорджеску в ареста за 30 дни

Румънски съд прати Калин Джорджеску в ареста за 30 дни

Ново забавяне на делото срещу Джорджеску

Ново забавяне на делото срещу Джорджеску

Прокуратурата обвини Джорджеску в опит за преврат

Прокуратурата обвини Джорджеску в опит за преврат

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Генералният директор на сръбската обществена телевизия подаде оставка

Генералният директор на сръбската обществена телевизия подаде оставка

"Таймс": Вучич бил готов на държавен преврат след изборната загуба в Сърбия

"Таймс": Вучич бил готов на държавен преврат след изборната загуба в Сърбия

Гърция показа за първи път ракетния си „Щит на Ахил“ на парад в Солун

Гърция показа за първи път ракетния си „Щит на Ахил“ на парад в Солун

Турция примамва Египет с 15 000 кв. км морска зона

Турция примамва Египет с 15 000 кв. км морска зона

Турция плаши Русия и Украйна със съд заради атаките в Черно море

Турция плаши Русия и Украйна със съд заради атаките в Черно море

Водещи

Перник търси снегорини под наем

Перник търси снегорини под наем

Калин Джорджеску остава в ареста до 27 ноември заради разследване за измама

Калин Джорджеску остава в ареста до 27 ноември заради разследване за измама

  • Преди 36 минути
Добри новини за Байерн: Венсан Компани беше изписан от болница

Добри новини за Байерн: Венсан Компани беше изписан от болница

  • Преди 37 минути
Разкриха нелегална фабрика за цигари край Карнобат при мащабна акция на службите

Разкриха нелегална фабрика за цигари край Карнобат при мащабна акция на службите

Флавио Болсонаро се обяви за победител на изборите в Бразилия въпреки загубата от Лула

Флавио Болсонаро се обяви за победител на изборите в Бразилия въпреки загубата от Лула

  • Преди 46 минути
Чиликов предупреди Левски: Няма да е на разходка в Русе

Чиликов предупреди Левски: Няма да е на разходка в Русе

  • Преди 52 минути
Дъждовен четвъртък, застудяване през уикенда: Очаква се и сняг в планините

Дъждовен четвъртък, застудяване през уикенда: Очаква се и сняг в планините

  • Преди 55 минути
Най-важното от спорта на 28.10.2026 г.

Най-важното от спорта на 28.10.2026 г.

  • Преди 55 минути
Най-важното от света на 28.10.2026 г.

Най-важното от света на 28.10.2026 г.

  • Преди 1 час
Каракачанов след атаката край Калиакра: Опозицията иска да вкара България във война

Каракачанов след атаката край Калиакра: Опозицията иска да вкара България във война

  • Преди 1 час
Най-важното от България на 28.10.2026 г.

Най-важното от България на 28.10.2026 г.

  • Преди 1 час
ЦИК не установи нарушение от МС за агитация в полза на Йотова

ЦИК не установи нарушение от МС за агитация в полза на Йотова

  • Преди 1 час
ДБ обжалва решението на ЦИК за агитацията в подкрепа на Йотова през каналите на МС

ДБ обжалва решението на ЦИК за агитацията в подкрепа на Йотова през каналите на МС

  • Преди 2 часа
Милан рухна на „Сан Сиро“, два автогола изведоха Интер на върха

Милан рухна на „Сан Сиро“, два автогола изведоха Интер на върха

  • Преди 2 часа
Дори четири минути движение на ден могат да намалят риска от сърдечносъдови заболявания

Дори четири минути движение на ден могат да намалят риска от сърдечносъдови заболявания

  • Преди 2 часа