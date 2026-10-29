Ивайло Мирчев постави пет въпроса за атаката срещу контейнеровоза край Калиакра

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев постави пет въпроса към управляващите за действията на българските власти при атаката с руски дронове срещу контейнеровоза Contship Jet край нос Калиакра. В публикация във Фейсбук той попита защо корабът, на борда на който е имало 421 контейнера, не е бил защитен от нападението.

По думите му от седмица в Черно море се провежда мисия за подобрено наблюдение на въздушното пространство (Enhanced Air Policing) след руската агресия в региона. Въпреки това три руски дрона Murena-300S са атакували контейнеровоза на 16 морски мили от нос Калиакра, след като специализираният френски самолет за ранно предупреждение Atlantique 2 е подал сигнал за приближаващата опасност.

Първият въпрос на Мирчев е дали френският самолет е можел да опита да заглуши или отклони дроновете, ако българските власти са поискали това. Той посочва, че инцидентът се е случил в зоната на отговорност на България, но според него няма информация за предприети действия от българска страна.

Вторият въпрос е дали България е поискала съдействие от испански изтребител F-18M Hornet, базиран в Румъния, който според Мирчев е бил в готовност да унищожи дроновете.

"По-важното - питали ли са ни французите дали да ги унищожат, а българските власти да са замълчали?", пита той.

Мирчев поставя и въпроса защо дроновете не са били унищожени, след като президентът Радев заявява, че не знае какви са били те. Според съпредседателя на "Да, България" е трябвало да бъдат предприети действия за спасяването на кораба, товара му и Черноморското крайбрежие от евентуално тежко замърсяване.

Последният от петте въпроса е кой е решил, че въоръжени самолети могат да защитават търговски кораб на 11 морски мили от брега, но не и на 17 морски мили, когато той е под непосредствена атака, както и на какво конкретно правно основание се основава това решение.

Мирчев определя като несъстоятелен аргумента, че България не е имала право да неутрализира дроновете извън териториалните си води.

"България пропуска всички възможности дроновете да бъдат унищожени, след като са засечени час преди да се взривят. Аргументът на управляващите, че нямат право на това извън териториални води е нелеп. Дроновете не плават под ничий флаг. Те са без каквато и да е идентификация, съответно представлявайки опасност за корабоплаването има възможност да бъдат неутрализирани", посочва съпредседателят на "Да, България".

Той заявява, че президентът Радев трябва да обясни на какво международноправно основание твърди, че страната не е могла да предотврати непосредствена атака срещу цивилен кораб извън териториалните си води. Мирчев допълва, че от "Демократична България" ще поискат изслушване на премиера, министъра на отбраната, началника на отбраната и началника на Военното разузнаване.

По-рано днес премиерът Румен Радев заяви пред журналисти, че френски патрулиращ самолет е открил дроновете поне половин час преди удара срещу Contship Jet. Корабът потъна в Черно море през нощта. По думите му френският самолет е предоставил информация за посоката на движение на дроновете, а екипажът е имал възможност да предприеме действия по евакуация.

Радев обясни, че България е била готова да вдигне самолети L-39, базирани в Балчик, и да използва въоръжението им срещу дроновете, ако те са навлезли в българските териториални води. По думите му обаче до такава ситуация не се е стигнало.