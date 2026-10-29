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Йотова ще гледа доходите на най-бедните и уязвими хора в новия бюджет

Йотова ще гледа доходите на най-бедните и уязвими хора в новия бюджет
БТА

Президентът добави, че не е „такъв привърженик на малките бюджетни дефицити“

Няма как да ме убедите, че всичко е било наред, след като правителството на господин Радев беше точно на един месец, когато Европейската комисия обяви процедурата по сфръхдефицит на България. Това заяви президентът Илияна Йотова в рамките на дебата й с Андрей Гюров в ефира на БНТ. По думите й няма как за един месец този сфръхдефицит да се е качил така.

Според Йотова за така стеклите се обстоятелства имало две обяснения. „Или документите, които България е пратила, когато сме тръгнали да ставаме член на Еврозоната, са били неточени, фалшиви - а тези документи са още от времето на финансовия министър Асен Василев  - или по време на вашия служебен кабинет тази инфлация е скочила толкова много“, обясни държавният глава.

По думите й сега правителството на Румен Радев трябва да направи така, че да отговори, от една страна, на критериите на един бюджет, който  е първият бюджет на Еврозоната, опитвайки се да намали дефицита, а от друга, „да не посяга на социалните придобивки на хората“.

Илияна Йотова заяви, че „първото нещо, което ще гледам в следващия бюджет, са доходите на най-бедните и уязвимите хора“, както и „парите за инвестиции, това са парите, с които българската икономика може да бъде подпомогната“.

Президентът добави, че не е „такъв привърженик на малките бюджетни дефицити“. По думите й почти няма държава в Европейския съюз в момента, която да е под границата на трите процента. За нея е важно „хората да живеят по-добре“.

Оттук тя посочи важните за нея стъпки: увеличението на пенсиите, учителските заплати, да няма промяна в цените на електроенергията, да се вземат мерки за подпомагане на майките, младите хора и българското образование.

„Аз смятям, че това са стъпки в правилната пособка. И ако ние сме хора на място, би трябвало да подкрепяме това, защото иначе само свиване на разходите... Аз много добре си спомняме как изглеждаха тези остри мерки и рестриктивни мерки в Гърция“, добави президентът.

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