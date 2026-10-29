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Гюров към Йотова за Северна Македония: Кога сме искрени за френското предложение?

Гюров към Йотова за Северна Македония: Кога сме искрени за френското предложение?
БТА

Кандидатът за президент обвини президентската институция, че първоначално е атакувала споразумението, а впоследствие е започнала да го подкрепя

Кандидатът за президент Андрей Гюров разкритикува позицията на президентската институция по отношение на френското предложение за Република Северна Македония по време на дебата с Илияна Йотова в ефира на БНТ.

Гюров припомни, че като председател на парламентарната група на "Продължаваме промяната" е участвал в приемането на предложението, което според него е превърнало българските искания в общоевропейска позиция.

"Тогава понесохме много нападки и обвинения, че се предава българският интерес. Сега, когато вече имаме френското споразумение, чуваме и от госпожа Йотова, че това е едно добро решение за България", заяви той.

"Госпожо Йотова, кога сме искрени? Тогава, когато атакуваме своите опоненти, или тогава, когато виждаме, че тези действия всъщност са помогнали на българската позиция?", попита Гюров.

Той подчерта, че едно от основните постижения на споразумението е включването на искането българите да бъдат вписани в конституцията на Република Северна Македония.

Според него президентската институция е използвала темата за политически атаки срещу тогавашното редовно правителство, вместо да търси обединение около националната позиция.

"Фактите са, че ние сега имаме споразумение, което всички подкрепят, включително тези, които тогава го нападаха", заключи Гюров.

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