Илияна Йотова: "Боташ" тепърва ще бъде полезен на България

Решението за "Боташ" е на служебно правителство. И точно вие постъпихте по същия начин, когато подписахте споразумението в Киев за Украина. По този начин президентът Илияна Йотова контрира критиката на своя опонент Андрей Гюров във връзка с подписания договор с едноименната турска компания. Това се случи по време на дебата между двамата в ефира на БНТ. По думите й договорът с "Боташ" е станал възможен след спирането на русктие доставки на газ и "тепърва ще бъде полезен на българската държава".

Йотова коментира и пълномощията на държавния глава. По думите й „ако искаш повече правомощия като президент, или не познаваш Конституцията, или си жаден за власт“. Тя изрази мнението, че президентът на страната има достатъчно правомощия, които са записани в Основния закон на държавата.

Тя изрази мнението, че „тази позорна домова книга трябва да бъде премахната, трябва да се погледнат много внимателно текстовете как за напред се формира служебния кабинет, така че президентът наистина да има избор, когато поема тази отговорност“.

Според държавния глава Андрей Гюров се е справил с провеждането на изборите като служебен премиер. „Оттук нататък започва голямото „но“, защото по време на вашето управление най-много се вдигнаха цените, по време на вашето управление най-много скочи инфлацията, а вие се показахте неспособен да се справите с това“.

Йотова добави, че това е оценка и на министри, работили с бившия служебен премиер.

„Докато вие бяхте в Украина и в Киев, аз провеждах срещи с ръководствата на министерствата и търсихме варианти, с които да помогнем на българските граждани спрямо огромния натиск на цените, който се изсипа на главите на хората“, атакува президентът своя опонент.

Според Йотова Гюров е правил щаб за цените един месец, когато вече си е отивал от управлението. „А хората питаха какво става и къде е държавността“, допълни президентът.

„И впрочем, тъй като и аз имам участие в назначаването на този кабинет, трябва да ви кажа, че на мене не ми беше никак леко“, завърши Йотова.