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Най-важното от България на 29.10.2026 г.

Най-важното от България на 29.10.2026 г.
Снимка: БТА

ТАРАЛЕЖ обобщава най-важното от родните новини, които се е случиха днес

Бюджет 2027 ще бъде представен следващата седмица."Проектът на държавния бюджет за 2027 г. най-вероятно ще бъде представен през следващата седмица, ако дотогава приключат разговорите с Европейската комисия". Това съобщи пред журналисти вицепремиерът Атанас Пеканов на фона на критиките към правителството за забавянето на финансовата рамка и риска да не бъде спазен законовият срок за внасянето ѝ в парламента.

Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви пред журналисти, че проверяват кметове в цяла България за неправилни действия с обществен ресурс

Той очаква да се разшири кръга на обвинемите по ареста на кметовете на Сунгурларе и Белица. "Огромна по мащаби е дейността там. И прокуратурата, и съда приехме, че има достатъчно доказателства. Не подбираме кметовете дали са на ДПС или на друга сила. Работим по всички сигнали за спекулация с обществен ресурс. Проверяваме кметове в цялата страна и не са само на ДПС. Не са причините в нас, че има кметове на ДПС в това", заяви министърът на вътрешните работи. 

Апелативният съд в Бургас промени мерките за неотклонение на кметовете на Сунгурларе и Белица Димитър Гавазов и Радослав Ревански, като замени задържането им под стража с домашен арест. Решението беше взето на днешното заседание, на което прокуратурата настоя двамата да останат в ареста.

В подкрепа на искането си обвинението представи допълнителни протоколи от разпити на свидетели и защити решението на Окръжния съд в Бургас, който на 22 октомври определи най-тежката мярка за неотклонение.

Българските Военновъздушни сили са били в готовност да изпратят военни самолети L-39 от Балчик срещу дроновете, атакували търговския кораб край нос Калиакра. Това съобщи премиерът Румен Радев, като уточни, че военна намеса е била предвидена при навлизане на безпилотните апарати в българските териториални води.

"Ние бяхме готови да вдигнем самолети L-39, които бяха базирани в Балчик, и да можем да въздействаме с тяхното въоръжение по тези дронове, ако бяха навлезли в нашите териториални води. Но дотам не се стигна", заяви Радев.

Министър-председателят Румен Радев проведе среща с европейския комисар по бюджета, борбата с измамите и публичната администрация Пьотър Серафин. Разговорът се проведе в навечерието на дебатите по Многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС за периода 2028-2034 година, съобщиха от Министерски съвет.

Премиерът Радев подчерта, че за страната ни остава приоритет съхраняването на потенциала на Кохезионната и Общата селскостопанска политика на ЕС предвид ключовата им роля за гарантиране на стабилността и конкурентоспособността на самия съюз.

Остър словесен сблъсък между Андрей Гюров и Илияна Йотова беляза частта с взаимните въпроси по време на президентския дебат по БНТ. Йотова попита Гюров дали действително е сравнявал арестите на двама кметове с "Възродителния процес" и го предупреди за тежестта на подобно твърдение. Гюров от своя страна постави въпроса за президентските помилвания.

Андрей Гюров и Илияна Йотова отправиха финалните си послания към българските граждани в края на президентския дебат по БНТ преди балотажа в неделя, 1 ноември. Гюров постави акцент върху срещите с гражданите по време на предизборната кампания. Йотова от своя страна свърза изборния ден с българската история и националното самочувствие.

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