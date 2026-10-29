Най-важното от България на 29.10.2026 г.

Бюджет 2027 ще бъде представен следващата седмица."Проектът на държавния бюджет за 2027 г. най-вероятно ще бъде представен през следващата седмица, ако дотогава приключат разговорите с Европейската комисия". Това съобщи пред журналисти вицепремиерът Атанас Пеканов на фона на критиките към правителството за забавянето на финансовата рамка и риска да не бъде спазен законовият срок за внасянето ѝ в парламента.