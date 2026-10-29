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Иван Демерджиев: Проверяваме кметове в цялата страна на различни политически сили

Иван Демерджиев: Проверяваме кметове в цялата страна на различни политически сили
Снимка: БТА

Министърът увери, че се проверяват всички сигнали за купен вот и за нелегална търговия с цигари

Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви пред журналисти, че проверяват кметове в цяла България за неправилни действия с обществен ресурс. 

Той очаква да се разшири кръга на обвинемите по ареста на кметовете на Сунгурларе и Белица. "Огромна по мащаби е дейността там. И прокуратурата, и съда приехме, че има достатъчно доказателства. Не подбираме кметовете дали са на ДПС или на друга сила. Работим по всички сигнали за спекулация с обществен ресурс. Проверяваме кметове в цялата страна и не са само на ДПС. Не са причините в нас, че има кметове на ДПС в това", заяви министърът на вътрешните работи. 

Работим по всеки сигнал за купен вот, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по повод акцията тази сутрин срещу купеване на гласове в кв. "Христо Ботев" в София. 

За акцията в Карнобат, при която беше установена фабрика за цигари, той каза, че се проверява и на други места.

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