Левски пред раздяла със защитник

Левски най-вероятно ще се раздели с десния защитник Хевертон през зимата, съобщава "Тема спорт". Бразилецът, който има и португалски паспорт, не успява да се докаже на треньора Хулио Веласкес.

Десният бек остана извън групата за гостуването на Арда (1:1). Хевертон беше привлечен "на пожар" в края на август със свободен трансфер от Куинс Парк Рейнджърс. Бранителят дойде на "Герена", след като Оливер Камдем получи контузия. Първоначалните прогнози бяха, че камерунският национал ще отсъства дълго, но роденият в Марсилия бранител се възстанови по-рано от очакваното и се върна в сметките на Веласкес. Испанският специалист ясно показва, че отдясно на отбраната ще разчита основно на Камдем и Алдаир.

25-годишният Хевертон досега изигра 9 мача за Левски. Често обаче той беше заменян на полувремето в мачовете, в които беше титуляр.

Възможно е ръководството на "сините" да преотстъпи Хевертон на друг клуб до края на сезона, а не да прибегне до директна раздяла.