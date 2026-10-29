Веласкес със сериозен ребус за решаване

Възстановяването на Акрам Бурас изправи пред сериозна дилема треньора на Левски Хулио Веласкес. "Сините" разполагат с 9 футболисти с паспорти извън Европейския съюз, но в мачовете от Първа лига могат да използват само осем от тях.

До този момент испанският специалист нямаше този ребус за решаване, тъй като алжирският халф лекува контузия около три месеца. Освен него с паспорт извън страни, членки на ЕС, са Майкон, Никола Серафимов, Марко Груич, Мехди Мубарик, Евертон Бала, Рейналдо, Давид Кусо и Хуан Переа.

В последния мач с Арда Давид Кусо остана извън групата на шампионите, като по информация на "Таралеж" той не е контузен и най-вероятно изборът на Веласкес е паднал върху него.

За предстоящото гостуване на Дунав в Русе треньорът на Левски отново ще трябва да остави извън групата някой от въпросните девет играчи, тъй като на този етап няма информации някой от тях да има здравословни проблеми.

Автор: Виктор Вутов