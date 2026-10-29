Политическата мисия на ООН в Сомалия приключва в събота, предаде Асошиейтед прес.

Мисията приключва след 31 години подпомагане на възстановяването на страната.

Приключването на мисията оставя без договорен механизъм за заместването ѝ, който да помага на съперничещите си лидери да разрешават споровете помежду си.

Правителството определя закриването на мисията като важен етап в способността на Сомалия да управлява самостоятелно своите дела. Опозиционни представители и анализатори обаче предупреждават, че това се случва в момент, когато правото на президента да остане на поста си е оспорвано, свързани с „Ал Каида“ бойци продължават да водят сражения, а сушата задълбочава хуманитарните проблеми на Сомалия.

През 2024 г. правителството на Сомалия поиска от ООН да закрие мисията. Впоследствие Съветът за сигурност одобри двугодишен преходен период, през който нейните функции да бъдат поети от сомалийските институции и други структури на ООН, отбелязва БТА.

Оттеглящата се Мисия на ООН за преходна помощ в Сомалия съветваше сомалийските лидери и подпомагаше разрешаването на политически спорове.

Войските на Африканския съюз ще продължат да подкрепят сомалийските сили в борбата им срещу бойците, а хуманитарните агенции на ООН ще останат в Сомалия. Отделна служба на ООН ще продължи да осигурява доставки, транспорт и друга подкрепа за войските на Африканския съюз и някои сомалийски сили за сигурност.

Централното правителство на Сомалия се разпадна, след като диктаторът Мохамед Сиад Баре беше свален от власт през 1991 г. Сраженията между съперничещи си фракции, организирани на кланов принцип, оставиха страната без функциониращо централно управление, докато войната и гладът опустошаваха местните общности.