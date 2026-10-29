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50 евро срещу лична карта: Разследват схема за купуване на гласове във Варненско

50 евро срещу лична карта: Разследват схема за купуване на гласове във Варненско
ОД на МВР-Варна

Двама 27-годишни мъже са задържани при специализирана полицейска операция в община Долни чифлик. При претърсване на импровизиран офис са открити 16 мобилни телефона, шест лични карти, лаптоп и банкноти от по 50 евро

Полицията разследва предполагаема схема за купуване на гласове във Варненско, при която на граждани са предлагани по 50 евро срещу предоставяне на личните им карти. При специализирана операция са задържани двама мъже на по 27 години, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна.

Акцията е проведена след сигнал, подаден на 28 октомври, според който на определено място в село на територията на община Долни чифлик се извършва купуване на гласове от автомобил.

По първоначална информация двамата мъже са привиквали граждани, от които са вземали личните карти срещу сумата от 50 евро. Задържаните нямат предишни криминални прояви, уточняват от полицията.

В хода на разследването служителите на реда са извършили претърсване на помещение, използвано като импровизиран офис.

При проверката са открити и иззети 16 мобилни телефона, лаптоп, шест лични карти и банкноти с номинал от 50 евро.

Откритите вещи и документи са част от материалите, събрани при полицейската операция за изясняване на обстоятелствата около предполагаемата схема.

За случая е уведомена прокуратурата, като предстои компетентните органи да преценят последващите действия по разследването.

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