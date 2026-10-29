България е първа в ЕС по депониране на отпадъци, над 90% от третираните количества отиват на сметища

България е на първо място в Европейския съюз по дял на депонираните отпадъци и на трето по количество генерирани отпадъци на човек от населението. Това показват данните на Евростат за 2024 г., които не включват големите количества минерални отпадъци.

В България са генерирани средно 2881 кг отпадъци на човек при 1697 кг средно за ЕС. Пред страната ни се нареждат единствено Естония с 4703 кг и Белгия с 3157 кг.

На другия полюс са Малта с 1092 кг, Ирландия с 1199 кг и Словения с 1254 кг на човек.

Над 90% от третираните отпадъци у нас се депонират

Най-сериозното разминаване със средните европейски показатели е при начина на третиране на отпадъците.

В България 91,4% от третираните отпадъци се депонират, което е най-високият дял в ЕС. Следват Финландия с 84,4% и Швеция със 75,1%.

За сравнение, средният дял на депонирането в Европейския съюз е 37,8%.

В същото време 61,8% от третираните отпадъци в ЕС преминават през операции по оползотворяване, включително рециклиране, запълване на изкопи и производство на енергия.

Италия води по рециклиране

Италия е държавата с най-висок дял на рециклираните отпадъци – 87,3%, следвана от Унгария със 77,1% и Словакия с 69,8%.

Общо през 2024 г. в ЕС са генерирани 765 млн. тона отпадъци без големите количества минерални отпадъци. Това представлява около 35% от всички образувани отпадъци в Съюза.

Данните на Евростат показват значителни различия между държавите членки както по количеството генерирани отпадъци, така и по използваните методи за тяхното третиране.