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Милатович: Черна гора няма да жертва националните си интереси заради споровете с Хърватия

Милатович: Черна гора няма да жертва националните си интереси заради споровете с Хърватия
Снимка: БТА

Президентът на страната предупреди, че двустранните разногласия не трябва да се превръщат в пречка пред европейската интеграция, след като Загреб постави осем условия за присъединяването на Подгорица към ЕС

Президентът на Черна гора Яков Милатович заяви, че европейската интеграция на страната не трябва да бъде използвана за уреждане на двустранни спорове за сметка на националните интереси. Той подчерта, че правителството в Подгорица носи пълната отговорност за преговорите с Хърватия, съобщи черногорската обществена телевизия РТЦГ.

Изявлението му идва на фона на напрежението между двете държави, след като в средата на октомври Хърватия изпрати до останалите страни членки на Европейския съюз документ с осем условия, които Черна гора трябва да изпълни преди присъединяването си към общността.

Сред нерешените въпроси между Подгорица и Загреб са съдбата на учебния кораб "Ядран", неговата собственост и историческа принадлежност, както и определянето на границата между двете държави, припомня агенция МИНА.

По време на посещение в Херцег Нови по повод празника на града вчера Милатович изрази надежда, че правителството и Министерството на външните работи защитават интересите на Черна гора в преговорите с Хърватия.

Черногорският президент изрази недоволство от някои изказвания на хърватски представители, най-вече на външния министър Гордан Гърлич Радман, като посочи, че те не съответстват на принципите на добросъседските отношения.

По-рано този месец Гърлич Радман заяви, че Хърватия настоява за връщането на кораба "Ядран" на хърватска територия, както и на друго военно имущество, което според него е на стойност над 2,7 млрд. долара.

"Как ще гледаме на бъдещето на Европейския съюз, ако Черна гора, която е кандидатка за членство, (...) не иска да разреши тези въпроси", заяви хърватският външен министър пред националната телевизия ХРТ. Той отхвърли твърденията, че исканията на Загреб целят да блокират европейския път на Черна гора.

В отговор Милатович подчерта, че Подгорица желае да поддържа добри отношения със съседната държава, но няма да прави компромис с националното си достойнство.

"Черна гора иска възможно най-добри отношения с Хърватия, но не бива да допускаме да загубим държавното си достойнство в резултат на тези преговори", заяви президентът в Херцег Нови.

Милатович подчерта, че част от нерешените двустранни въпроси не са пряко свързани с процеса на присъединяване към Европейския съюз. Той изрази очакване договорът за членство на Черна гора да бъде подписан през пролетта или лятото на следващата година и посочи, че бързото присъединяване на страната е и в интерес на Хърватия.

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