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Двама загинали при срутване на един от „приказните комини“ в Кападокия

Двама загинали при срутване на един от „приказните комини“ в Кападокия
Личен архив

Спасителните екипи продължават операциите по издирване на хора, които може да се намират под отломките.

Двама души загинаха при срутване на един от „приказните комини“ в Кападокия, Централна Турция, съобщава електронното издание на турския в. „Йени шафак“.

Валията на Невшехир Хюсеин Кьок съобщи, че при срутването на скална формация тип „приказен комин“ в Гьореме са загинали двама души, а един човек е бил закаран в болница.

Засега не са известни причините за срутването на една от емблематичните скални формации. Т. нар. „приказни комини“ са разположени на входа на музея на открито в Гьореме - една от най-обичаните и посещавани забележителности на Кападокия.

На мястото на инцидента бяха изпратени екипи на Бърза помощ. Пострадалият при инцидента човек е транспортиран в болница.

Спасителните екипи продължават операциите по издирване на хора, които може да се намират под отломките.

Не е известна националността на загиналите и ранения.

Районът Кападокия в окръг Невшехир, Централна Турция, е сред най-посещаваните места от български туристи в югоизточната ни съседка.

Според информации в някои медии причина за срутването на "приказния комин" е свлачище, предизвикано от обилни валежи.

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