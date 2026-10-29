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Вучич обвини победителите на изборите в Сърбия в "революционен терор" срещу медиите

Вучич обвини победителите на изборите в Сърбия в "революционен терор" срещу медиите
Снимка: AP/БТА

След победата на Студентската листа граждани нахлуха в телевизия "Информер", а впоследствие се събраха и пред сградата на проправителствената телевизия "Пинк"

Бившият сръбски президент Александър Вучич обвини победителите на парламентарните избори в страната в организиране на насилие и натиск по улиците. По думите му през последните 72 часа в Сърбия се извършва "открит терор", който опонентите му представят като "освобождение на медиите".

"Признахме и приехме резултатите от изборите, поздравихме опонентите си, вярвайки, че това е достатъчно, за да могат рационалните, сериозни и отговорни хора да поемат отговорност, да се радват и да правят това, за което, предполагам, са се кандидатирали. През изминалите 72 часа вместо това станахме свидетели на открит терор по улиците, в сградите, в цяла Сърбия, истински революционен терор", каза Вучич на пресконференция в централата на Сръбската прогресивна партия (СПП).

На изборите на 25 октомври Студентската листа спечели пълно мнозинство и обяви готовност да сформира ново правителство в рамките на месец.

След обявяването на резултатите група граждани нахлу в сградата на частната телевизия "Информер" и прекъсна предаването. Медията заема проправителствени позиции, а Вучич редовно гостува в нейните предавания и се включва на живо, за да коментира актуални събития.

На 26 октомври група граждани изведе от сградата главния редактор на телевизията и поиска той да се извини за обидните квалификации, които е отправял към участниците в антиправителствените протести. Демонстрациите избухнаха след трагедията на железопътната гара в Нови Сад преди две години, при която загинаха 16 души.

След намесата на полицията и призив на студентите победата да бъде отпразнувана мирно и достойно, гражданите се преместиха пред сградата на друга частна телевизия - "Пинк", която също заема проправителствени позиции.

Случаите с "Информер" и "Пинк" поставиха под напрежение отношенията между победителите на изборите и медиите, подкрепящи досегашната власт. Вучич определи случващото се като терор, докато участниците в демонстрациите настояват за реакция срещу поведението на журналисти и ръководители на проправителствени медии.

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