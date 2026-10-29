Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Биляна Дудова спечели бронз в Астана

Биляна Дудова спечели бронз в Астана
БТА

След победа над Йохана Линдборг

Биляна Дудова спечели бронзов медал в категория до 62 кг на Световното първенство по борба в Астана, след като победи шведката Йохана Линдборг. Българката вече има пълен комплект медали на това ниво, след като стана шампионка в Осло през 2021 г. на 59 кг и заслужи сребро в Будапеща през 2018 г. на 57 кг. 

Дудова и Линдборг се познават много добре и днес се срещнаха за седми път в кариерите си. Българката заслужи първата си точка заради пасивност на съперничката и секунди по-късно я изнесе от тепиха за 2:0. Дудова спечели още две точки през втората част и Линдборг ги върна в последните секунди, но четирикратната европейска шампионка удържа преднината си. След края шведският щаб оспори резултата, но съдиите не видяха повече точки в движението на Линдброг и присъдиха още една на българката за крайното 5:2.

Дудова победи две съпернички в елиминациите – Кавелишимве Ейбрахам (Намибия) с 13:2 и Вероника Иванова (Беларус) с 3:2, но на полуфиналите тя отстъпи с 2:5 на Адауго Нвачукву (САЩ).

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Компани пропуска още три мача на Байерн

Компани пропуска още три мача на Байерн

Домакинството на Ботев Пловдив решава бъдещето на Любослав Пенев

Домакинството на Ботев Пловдив решава бъдещето на Любослав Пенев

Никола Цолов пред дебюта във Формула 1: Развълнуван съм за тази стъпка

Никола Цолов пред дебюта във Формула 1: Развълнуван съм за тази стъпка

Ювентус готви оферта за нападател на Атлетико Мадрид

Ювентус готви оферта за нападател на Атлетико Мадрид

Роналдо благодари на феновете: „Златната топка за всички времена“ е и ваша

Роналдо благодари на феновете: „Златната топка за всички времена“ е и ваша

Водещи

Компани пропуска още три мача на Байерн

Компани пропуска още три мача на Байерн

  • Току-що
БОЕЦ пред "Таралеж": Радев и Йотова опозориха България

БОЕЦ пред "Таралеж": Радев и Йотова опозориха България

  • Преди 6 минути
Нидерландия забранява изкуствения интелект в началното образование

Нидерландия забранява изкуствения интелект в началното образование

  • Преди 10 минути
След кървавите удари по Днепър: ЕС с призив за засилване на натиска срещу Русия

След кървавите удари по Днепър: ЕС с призив за засилване на натиска срещу Русия

  • Преди 18 минути
БОЕЦ организира протест пред руското посолство с искане "Митрофанова вън!"

БОЕЦ организира протест пред руското посолство с искане "Митрофанова вън!"

Домакинството на Ботев Пловдив решава бъдещето на Любослав Пенев

Домакинството на Ботев Пловдив решава бъдещето на Любослав Пенев

  • Преди 24 минути
Никола Цолов пред дебюта във Формула 1: Развълнуван съм за тази стъпка

Никола Цолов пред дебюта във Формула 1: Развълнуван съм за тази стъпка

  • Преди 26 минути
Петер Мадяр: ООН не е престъпна организация, за да бъде водена от Орбан

Петер Мадяр: ООН не е престъпна организация, за да бъде водена от Орбан

  • Преди 31 минути
Иран получил писмо от Джей Ди Ванс

Иран получил писмо от Джей Ди Ванс

  • Преди 42 минути
Ювентус готви оферта за нападател на Атлетико Мадрид

Ювентус готви оферта за нападател на Атлетико Мадрид

  • Преди 42 минути
Роналдо благодари на феновете: „Златната топка за всички времена“ е и ваша

Роналдо благодари на феновете: „Златната топка за всички времена“ е и ваша

  • Преди 43 минути
Муцунски за Ива Михайлова: Непристойно е държава от ЕС да се превръща в убежище за издирвани лица

Муцунски за Ива Михайлова: Непристойно е държава от ЕС да се превръща в убежище за издирвани лица

  • Преди 45 минути
Петър Стоянов: Гюров има качества за достоен президент

Петър Стоянов: Гюров има качества за достоен президент

  • Преди 51 минути
Демерджиев атакува Асен Василев: Хората, арестували Борисов, сега говорят за законност

Демерджиев атакува Асен Василев: Хората, арестували Борисов, сега говорят за законност

  • Преди 1 час
Реал Мадрид готви завръщането на играч в отбора

Реал Мадрид готви завръщането на играч в отбора

  • Преди 1 час