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Радев: Бяхме готови да изпратим военни самолети срещу дроновете край Калиакра

Радев: Бяхме готови да изпратим военни самолети срещу дроновете край Калиакра
БТА

Премиерът разкри, че френски самолет е засекъл безпилотните апарати поне половин час преди атаката

Българските Военновъздушни сили са били в готовност да изпратят военни самолети L-39 от Балчик срещу дроновете, атакували търговския кораб край нос Калиакра. Това съобщи премиерът Румен Радев, като уточни, че военна намеса е била предвидена при навлизане на безпилотните апарати в българските териториални води.

"Ние бяхме готови да вдигнем самолети L-39, които бяха базирани в Балчик, и да можем да въздействаме с тяхното въоръжение по тези дронове, ако бяха навлезли в нашите териториални води. Но дотам не се стигна", заяви Радев.

По думите му френски патрулен самолет е открил дроновете поне половин час преди нападението и е предупредил за посоката им на движение. Така екипажът на контейнеровоза е получил възможност да предприеме действия по евакуация.

Премиерът потвърди, че България разполага с видеозаписи от атаката, които вече са предоставени на съюзническите служби за анализ.

"Очаквам най-сетне да имаме ясно доказателство откъде идват тези дронове", посочи той.

Радев призна, че страната ни има ограничения във възможностите за постоянно наблюдение и реакция в изключителната икономическа зона на Черно море. Той съобщи, че е поискал допълнителна подкрепа от НАТО, включително в разговор с генералния секретар Марк Рюте.

Премиерът подчерта, че България ще предприеме дипломатически действия, ако бъде установен произходът на дроновете.

"Ако се докаже какъв е произходът на тези дронове, моментално министърът на външните работи ще извика съответния посланик, за да му връчи протестна нота", заяви Радев.

Според него трайното прекратяване на нападенията срещу търговски кораби е възможно единствено чрез спиране на огъня и започване на мирни преговори.

Припомняме, че на 28 октомври контейнеровозът CONTSHIP JET беше поразен от три морски дрона край Калиакра. Всички 18 моряци бяха спасени, а на следващия ден стана ясно, че корабът е потънал.

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