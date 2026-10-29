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Радан Кънев обвини Радев в дипломатически скандал с Румъния заради позицията му за Русия

Радан Кънев обвини Радев в дипломатически скандал с Румъния заради позицията му за Русия
БТА

Повод за коментара на Кънев е инцидентът с кораб, превозващ опасни товари, който беше ударен от дронове и потъна край българското Черноморие

Евродепутатът от ДСБ критикува остро премиера за реакцията на властта след потъването на кораб край нос Калиакра и предупреди, че управлението създава рискове за националната сигурност.  

Председателят на ДСБ и евродепутат от Европейската народна партия Радан Кънев отправи остри критики към премиера Румен Радев заради позицията му по отношение на Румъния и реакцията на българските власти след инцидента с кораб край нос Калиакра.  

В публикация във Facebook Кънев заяви, че премиерът е създал дипломатическо напрежение с Букурещ, след като пред румънския посланик е заявил, че Румъния сама е виновна за провокирането на Русия. Според евродепутата подобна позиция е неприемлива спрямо държава, която той определя като един от най-важните стратегически съюзници на България в Европейския съюз и НАТО.

Повод за коментара на Кънев е инцидентът с кораб, превозващ опасни товари, който беше ударен от дронове и потъна край българското Черноморие.  

По думите на евродепутата става въпрос за нова атака с руски дрон, която е била заснета и документирана. Той посочва още, че България е била уведомена за заплахата около час предварително от френски патрулен кораб, действащ по искане на Румъния.  

Кънев критикува реакцията на българските власти, като твърди, че вместо да се съсредоточат върху обстоятелствата около инцидента и защитата на националната сигурност, представители на управлението разпространяват твърдения за нова политическа коалиция. Тези твърдения според него отклоняват вниманието от същинските проблеми. 

В публикацията си Радан Кънев се обърна директно към премиера Румен Радев, вицепремиера и други представители на управляващите. 

„Г-н премиер, г-жо вицепрезидент на премиера, г-н главен пропагандист и вицепремиер по човешкото развитие и клеветите във Фейсбук, да Ви успокоя. „Нова сглобка“ няма, няма и да има“, написа евродепутатът.  

Той отхвърли твърденията за предстоящо политическо споразумение с демократичната опозиция и отправи контраобвинения към управляващите.  Според Кънев политическите договорки, за които се говори публично, не са свързани с опозицията, а с други политически формации. Той посочи и избора на Висшия съдебен съвет като пример за ситуация, в която управляващите трябва да направят избор между различни политически партньорства. 

Евродепутатът отправи още по-сериозни критики към начина, по който се управлява страната.  

„Никоя „сглобка“, сделка и коалиция в последните три десетилетия не е била толкова опасна за националната сигурност и икономиката, колкото Вашето еднопартийно управление“.

Той сравни настоящото управление с кабинета на Жан Виденов, който ръководи страната през периода на тежката икономическа и финансова криза през ⁨1996–1997⁩ г. С тези думи председателят на ДСБ постави под съмнение както политическата стабилност на управлението, така и способността му да защитава националните интереси в условията на повишено напрежение в Черноморския регион.  

Инцидентът край нос Калиакра отново насочи вниманието към рисковете за корабоплаването в Черно море и готовността на България да реагира при подобни заплахи. 

Въпросите за своевременното предупреждение, координацията със съюзниците и защитата на търговските кораби придобиват особено значение на фона на продължаващата война между Русия и Украйна.  

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