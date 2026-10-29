Гюров и Кандев обжалват пред ВАС решението на ЦИК за агитацията на Радев в подкрепа на Йотова

Инициативният комитет на кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев обжалва пред Върховния административен съд (ВАС) решението на Централната избирателна комисия (ЦИК), с което не беше установено нарушение на Изборния кодекс заради призива на премиера Румен Радев да се гласува за Илияна Йотова.

От комитета съобщиха, че са подали и втори сигнал до ЦИК с искане спорната публикация да бъде премахната от официалния сайт на Министерския съвет.

Поводът е изявление на Радев от 26 октомври, разпространено чрез Правителствената информационна служба, сайта на Министерския съвет и официалната Facebook страница на институцията.

В него премиерът отправя призив: "Нека да гласуваме за Илияна Йотова".

Защо ЦИК не установи нарушение?

На 28 октомври комисията прие, че няма нарушение, като сред мотивите ѝ са, че изявлението е направено преди началото на предизборната кампания за балотажа и извън държавно учреждение.

Въпросът за евентуалното използване на публичен ресурс е изпратен за проверка до Сметната палата.

От инициативния комитет обаче оспорват решението, като настояват, че ЦИК не е разгледала отделно разпространението на призива чрез официалните правителствени канали.

Нов сигнал заради публикацията на правителствения сайт

Според комитета публикацията продължава да бъде достъпна и след началото на кампанията за втория тур, която стартира на 27 октомври в 19:40 часа.

Оттам настояват ЦИК да провери дали това представлява нарушение, да разпореди премахването на съдържанието и да установи кои длъжностни лица отговарят за публикуването му.

"Държавата не е предизборен щаб. Правилата трябва да важат еднакво за всички", заявяват от инициативния комитет.

Жалбата срещу решението на ЦИК е внесена на 29 октомври, като се настоява за произнасяне в 24-часовия законов срок заради наближаващия балотаж на 1 ноември.