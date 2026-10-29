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Йотова и Гюров се изправят тази вечер в единствения си дебат преди балотажа

Йотова и Гюров се изправят тази вечер в единствения си дебат преди балотажа
БТА

Двамата кандидати за президент ще се срещнат в ефира на БНТ от 21:00 часа

Илияна Йотова и Андрей Гюров ще се изправят тази вечер, 29 октомври, в първия си пряк телевизионен дебат от началото на президентската кампания. Срещата ще бъде излъчена на живо по Българската национална телевизия от 21:00 часа, само три дни преди балотажа.

Водеща на дебата ще бъде журналистката Поли Златарева.

Очаква се двамата кандидати да представят позициите си по основните въпроси, свързани с правомощията на държавния глава, външната политика, националната сигурност и бъдещото развитие на България.

До момента Йотова и Гюров не са участвали заедно в телевизионен дебат през настоящата кампания. След първия тур Гюров призова опонента си за открит разговор пред българските граждани, в който да представят вижданията си за ролята на президентската институция.

Според окончателните резултати на ЦИК Илияна Йотова получи 34,76% от гласовете на първия тур, а Андрей Гюров – 31,95%. Разликата между двамата е едва 42 719 гласа.

Избирателната активност достигна 22,98%, като до урните отидоха 1 525 034 души.

Балотажът между Илияна Йотова и Андрей Гюров ще се проведе тази неделя, 1 ноември.

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