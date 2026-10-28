Добри новини за Байерн: Венсан Компани беше изписан от болница

Венсан Компани вече е напуснал болницата, след като преди няколко дни припадна в тренировъчния център на Байерн Мюнхен. Добрата новина беше потвърдена от спортния директор на баварците Макс Еберл.

Пред телевизия ARD преди мача за Купата на Германия срещу Магдебург Еберл обясни, че лекарите са установили дразнене на менингите като причина за инцидента. Белгийският специалист ще продължи възстановяването си в домашни условия, където ще трябва да почива и да приема медикаменти.

„Това е, вярвам, най-голямата и най-добрата новина за всички нас“, заяви Еберл.

Спортният директор изрази оптимизъм за завръщането на Компани, но не се ангажира с конкретна дата. Очаква се отсъствието на треньора да продължи още няколко седмици.