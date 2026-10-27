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Треньор в Байерн: Състоянието на Компани се подобрява

Треньор в Байерн: Състоянието на Компани се подобрява
AP/БТА

Все още не е ясно кога белгиецът ще се завърне

Помощник-треньорът на Байерн Мюнхен Аарън Данкс сподели, че състоянието на наставника на баварците Венсан Компани се подобрява, но той ще остане в болница още известно време. Белгийският специалист припадна по време на тренировка на втория отбор в петък. 

"Посетих го за кратко вчера. Той е в добро настроение. Изглежда, че с всеки изминал ден състоянието му се подобрява. Няма съществени новини относно диагнозата или завръщането му към работа. Нека си почине, нека не бърза", каза Данкс по време на пресконференцията преди мача с Магдебург за Купата на Германия. 

"Проведохме няколко хубави разговора с Компани, но не обсъждахме футбол или конкретни тактически въпроси. Беше просто приятелски разговор; беше хубаво да го видя и да си поговорим", добави англичанинът.

„За да преминем през тези моменти, трябваше да разчитаме на химията помежду ни и на отборния си дух – това определено ни помогна“, добави той.

Вратарят Мануел Нойер и халфът Джамал Мусиала няма да бъдат на разположение за двубоя. "Все още е малко рано за Мануел Нойер и Джамал Мусиала. Вчера играчите преминаха през процедури и ще трябва да изчакаме, за да видим каква е ситуацията. Предстои ни разговор с лекарите, след което ще преценим кой е на разположение“, заяви Аарън Данкс.

Той добави, че Йозуа Кимих ще поднови тренировки през тази седмица, след като през миналата загуби баща си. Защитникът Ким Мин-Дже и халфът Александър Павлович са близо до завръщане в игра. 

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