Опозицията в РСМ заговори за „балкански престъпен октопод“ след изборното поражение на Вучич

Опозиционният Социалдемократически съюз на Македония (СДСМ) обвини премиера на Северна Македония Християн Мицкоски и управляващите в страната във връзки с предполагаеми бизнес и политически мрежи, свързани със Сърбия. Според опозицията изборното поражение на Александър Вучич може да отвори пътя за разследвания, които да разкрият тези зависимости.

Това заяви говорителят и член на Изпълнителния съвет на СДСМ Богданка Кужеска на пресконференция. По думите ѝ става въпрос за съмнения около обществени поръчки, енергийни сделки, бизнес интереси и влияние в медиите и политиката.

„Идва време да разглобим балканския престъпен октопод и да потърсим отговорност“, заявиха от СДСМ, като посочиха имена и компании, за които твърдят, че са свързани с въпросните мрежи.

Сред отправените обвинения са предполагаеми зависимости около обществени поръчки, търговия с електроенергия, електромери и дейността на различни бизнес структури. От опозицията поставиха въпроси и за присъствието на „Алта банка“ на македонския пазар, като направиха паралел с бизнес практики в Сърбия.

СДСМ повдигна и въпроса за твърденията за пренасяне на големи количества наркотици през границата и за предполагаеми връзки с политически структури в Сърбия. В изявлението си партията не представи доказателства за всички отправени обвинения.

Обвинения и към медийната среда

От СДСМ обвиниха и определени медии, че водят негативна кампания срещу партията и нейния лидер Венко Филипче. Според опозицията зад това стоят връзки със сръбски медийни групи и онлайн мрежи за политическо влияние.

Партията твърди още, че в Северна Македония се изгражда политически модел, подобен на този, който тя свързва с управлението на Александър Вучич в Сърбия. Според СДСМ създаването и подкрепата за формации като ZNAM, платформата „Разговори за бъдещето“ и „Левица“ има за цел да раздели опозиционния вот.

От партията направиха тежки обвинения и срещу управляващата ВМРО-ДПМНЕ, като определиха предполагаемите зависимости като част от организирана престъпна мрежа и заявиха, че очакват разследвания и търсене на отговорност.

Към момента изложените твърдения представляват обвинения на опозиционната партия и не следва да се приемат като доказани факти. Не са представени независими доказателства, които да потвърждават всички посочени зависимости.

СДСМ очаква политическите промени в Сърбия да доведат до разкриване на предполагаеми връзки между бизнес и политически среди в двете държави и настоява за разследване на случаите, които според партията засягат обществения интерес.