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Александър Василев започна с убедителна победа на турнира в Ираклион

Александър Василев започна с убедителна победа на турнира в Ираклион
БТА

Българският национал отстрани представителя на домакините Николаос Чатзиавраам с 6:4, 6:1

Александър Василев започна с победа участието си на турнира по тенис на твърда настилка в Ираклион, Гърция. Националът на България за Купа „Дейвис“ преодоля първия кръг след успех с 6:4, 6:1 над представителя на домакините Николаос Чатзиавраам.

Двубоят продължи 72 минути, а 19-годишният плевенчанин показа убедителна игра след равностойното начало.

Двамата съперници се движеха гейм за гейм до 4:4 в първия сет. В този момент Василев пое инициативата и спечели следващите два гейма, с което поведе в резултата.

Българинът продължи силната си серия и във втората част. Той спечели общо седем последователни гейма по пътя към победата и затвори двубоя с категоричното 6:1 във втория сет.

Василев е поставен под номер 4 в основната схема на турнира, който е с награден фонд 15 хиляди евро. Следващият му съперник ще бъде германецът Михел Хоп.

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