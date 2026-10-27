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"Топлофикация" решава утре кога ще пусне парното в София

"Топлофикация" решава утре кога ще пусне парното в София
БТА

Условията за началото на отоплителния сезон вече са изпълнени, но дружеството изчаква дългосрочната прогноза за времето

"Топлофикация София" ще обяви най-рано в сряда, 28 октомври, кога ще започне масовото пускане на парното в столицата. Условията за стартиране на отоплителния сезон вече са налице, но дружеството изчаква и дългосрочната прогноза за времето, съобщава БНР.

От столичната топлофикация уверяват, че имат готовност да осигурят отопление на всички домакинства, присъединени към системата.

Междувременно жителите на отделни жилищни сгради могат да поискат по-ранно включване на парното, без да изчакват общото начало на отоплителния сезон.

За целта е необходимо решение на етажната собственост и подаване на молба до дружеството.

По този ред отоплението вече е включено в някои сгради в София.

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