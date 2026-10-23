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Еленко Божков: Парното и топлата вода в София може да поскъпнат с близо 30%

Еленко Божков: Парното и топлата вода в София може да поскъпнат с близо 30%
Снимка: БТА

Предупреждението идва на фона на искането на "Булгаргаз" за 34% увеличение на цената на природния газ от 1 ноември

Парното и топлата вода в София може да поскъпнат с близо 30% от 1 януари 2027 г., вместо цените да бъдат променени от 1 юли. За това предупреди в предаването "Тази сутрин" бившият заместник-председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и бивш заместник-министър на енергетиката Еленко Божков.

Прогнозата му идва на фона на предложението на "Булгаргаз" за увеличение с 34% на цената на природния газ от 1 ноември. Искането предстои да бъде разгледано от КЕВР.

Според Божков природният газ формира повече от половината от цената на топлинната енергия, а при "Топлофикация София" делът му достига около 70%. Допълнително влияние оказват разходите за въглеродни емисии, които по оценка на експерта съставляват около 20% от себестойността.

При определянето на цените регулаторът е използвал прогнозна стойност от 75 евро за въглеродните емисии, но към момента цената им е достигнала около 82 евро.

При поскъпване на природния газ с близо 34% цената на топлинната енергия в София може да се увеличи с около 29%, изчислява Божков. Той допуска, че повишението може да бъде ограничено до около 20%, но изразява съмнение, че това ще се случи.

По думите му промяната може да влезе в сила още от началото на следващата година, ако КЕВР реши да преразгледа цените.

"При такова увеличение на природния газ това е твърде възможно, защото няма резерви", заяви Божков.

Според него, ако настоящата тенденция се запази, избягването на поскъпването на топлинната енергия ще бъде трудно. Увеличението би засегнало както отоплението, така и битовото горещо водоснабдяване, тъй като и двете услуги използват топлинна енергия.

Божков предупреди, че поскъпването на природния газ на европейските пазари оказва влияние и върху цените на електроенергията.

"Има едно правило, което е неотменимо за цяла Европа. Въпреки че цената на електрическата енергия в България не е толкова пряко свързана с природния газ, когато расте цената на газа в Европа, расте и цената на електрическата енергия", обясни той.

Експертът направи разграничение между битовите и небитовите потребители на електроенергия. Във втората група попадат предприятията, училищата, болниците и търговските обекти.

При домакинствата има възможност цената на електроенергията да бъде задържана чрез използването на по-евтина енергия от АЕЦ и държавните водноелектрически централи. Божков обаче предупреди, че подобен подход ограничава средствата, с които тези производители разполагат за инвестиции.

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