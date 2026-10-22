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Стефан Белчев, ПБ: Бюджетът за 2027 г. ще бъде първият напълно прозрачен

Стефан Белчев, ПБ: Бюджетът за 2027 г. ще бъде първият напълно прозрачен

Целта е в края на 2028 г. и през 2029 г. България да постигне дефицит под 3%, каза Белчев

Бюджетът за 2027 г. ще бъде първият напълно прозрачен. Целта е в края на 2028 г. и през 2029 г. България да постигне дефицит под 3%",заяви пред НОВА депутатът от „Прогресивна България“ и председател на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия Стефан Белчев.

„Настоящото управление наследи бюджетни проблеми от предишните правителства и работи за консолидиране на публичните финанси, без да увеличава основните данъци. Ограничаването на бюджетния дефицит трябва да става така, че да не се възпрепятства икономическият растеж на страната", каза той.

Белчев коментира решението на Конституционния съд, свързано с отделни текстове от бюджета за 2026 г.

Той определи мотивите на съдиите като „открит урок за много финансисти“ и заяви, че според него съдът е защитил бюджета с аргументите си. По думите му в решението се посочва, че допускането на по-висок дефицит не може да бъде оправдание за противоконституционни действия.

По проблема с цените на храните Белчев изрази надежда, че съвместните проверки на Комисията за защита на потребителите, Българската агенция по безопасност на храните и Националната агенция за приходите ще помогнат за изсветляването на сектора.

„По-високите цени може да са свързани и с липсата на достатъчна конкуренция. По мои наблюдения през последните един-два месеца няма съществен скок в цените на хранителните продукти, но пък върху тях влияят и международната обстановка, цените на петрола и доставките", посочи народният представител.

Депутатът смята, че под наблюдение трябва да бъдат поставени всички магазини – както малките, така и големите търговски обекти.

По отношение на горивата Белчев отбеляза, че България е сред държавите в Европейския съюз с най-ниски цени, но заяви, че няма обяснение защо страната отчита най-голям ръст на цените.

Белчев коментира и случаите със задържаните кметове на Белица и Сунгурларе. Според него, когато има съмнения за злоупотреби при обществени поръчки, последващите действия на прокуратурата могат да доведат до развитие на разследванията.

Той предположи, че случаите може да са свързани със схеми в пътната инфраструктура. Белчев обърна внимание и на това, че според него част от опозицията не коментира случаите, като заяви, че усеща съпричастност към тях. 

По повод проваленото изслушване в Народното събрание за помилването на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар, Белчев заяви, че не смята случая за тема, която трябва да бъде разследвана от парламента.

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