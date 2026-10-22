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73-годишен мъж загина при трудова злополука в завод в Димитровград

73-годишен мъж загина при трудова злополука в завод в Димитровград
БТА

Мъжът е бил блъснат от челен товарач на заден ход, а 51-годишният водач е задържан

73-годишен мъж е починал след трудова злополука в завод в Димитровград, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 21 октомври, когато мъжът е бил блъснат от челен товарач, движещ се на заден ход, на територията на местно предприятие. Машината е собственост на местно акционерно дружество и е била управлявана от 51-годишен мъж.

Пострадалият е бил откаран в болница с опасност за живота, но по-късно е починал. Пробите на водача са отрицателни, а той е задържан.

За случая е уведомена Инспекцията по труда. Образувано е разследване, което трябва да изясни обстоятелствата около инцидента.

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