73-годишен мъж загина при трудова злополука в завод в Димитровград

73-годишен мъж е починал след трудова злополука в завод в Димитровград, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 21 октомври, когато мъжът е бил блъснат от челен товарач, движещ се на заден ход, на територията на местно предприятие. Машината е собственост на местно акционерно дружество и е била управлявана от 51-годишен мъж.

Пострадалият е бил откаран в болница с опасност за живота, но по-късно е починал. Пробите на водача са отрицателни, а той е задържан.

За случая е уведомена Инспекцията по труда. Образувано е разследване, което трябва да изясни обстоятелствата около инцидента.