Един загинал и един пострадал при 83 пожара през последното денонощие

През изминалото денонощие пожарните екипи в страната са потушили общо 83 пожара, при които един гражданин е загинал, а друг е пострадал. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на сайта на Министерството на вътрешните работи. Огнеборците са реагирали на 124 сигнала.

Материални щети са нанесени при 12 от пожарите, седем от които са възникнали в жилищни сгради, а два - в транспортни средства. При останалите 71 пожара няма материални щети. От тях 35 са възникнали в сухи треви, горска постеля и храсти, а 27 - в отпадъци и други.

Пожарните екипи са извършили 37 спасителни и помощни операции, шест от които са били във връзка с катастрофи с транспортни средства.

Регистрирани са и четири фалшиви сигнала към пожарната.