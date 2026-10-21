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125 души са починали след употреба на наркотици у нас през 2025 г.

125 души са починали след употреба на наркотици у нас през 2025 г.
Pixabay

Статистиката показва, че сред жертвите има и млади хора

Общо 125 души са загубили живота си след употреба на наркотици в България през 2025 г., сочат данни на Националния фокусен център за наркотици и наркомании. Сред най-често установяваните вещества при смъртните случаи са опиоидите, фентанилът и метамфетаминът.

При 73 от починалите са отчетени опиоиди, включително случаи на комбинирана употреба на няколко вещества от тази група. Фентанил е установен при 58 души, а метамфетамин – при 49.

Статистиката показва, че сред жертвите има и млади хора. Осем от починалите са били под 20-годишна възраст, а 16 са били между 20 и 29 години. Най-много смъртни случаи са регистрирани във възрастовите групи от 30 до 39 години – 42 души, и от 40 до 49 години – 45 души.

Особено притеснение предизвикват сигналите за разпространение на фентанил сред непълнолетни. При акция в столичния квартал „Факултета“ са открити 150 дози фентанил, кристално вещество и електронна везна. Задържани са трима души – 21-годишен мъж, майка му и доведеният му баща.

По информация на разследващите семейството е било известно на полицията и по други случаи, включително за кражби и отвличане. Свидетели са дали показания, че са купували наркотици от задържаните, като има данни, че сред клиентите им е имало и деца.

Докато някои жители на квартала отричат там да се продават наркотици, други твърдят, че разпространението е широко разпространено и привлича купувачи от различни райони на София.

По данни на разследващите продажбите се осъществяват както при лични срещи, така и чрез телефонни обаждания и мобилни приложения. При някои от схемите купувачите получават снимка и местоположение, откъдето да вземат поръчаното количество, а плащането се извършва по различни начини.

Полицията следи дейността на няколко групи и семейства, заподозрени в разпространение на наркотици, но подробности за текущите операции не се разкриват, за да не бъдат възпрепятствани разследванията.

Според информацията една доза фентанил се продава за около 10 евро. Дори еднократната употреба може да доведе до фатално предозиране.

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