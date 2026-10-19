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Двама мъже в Разград с условни присъди за разпространение на наркотици

Двама мъже в Разград с условни присъди за разпространение на наркотици
Pixabay

Обвиняемите се признаха за виновни

Двама мъже получиха условни присъди за държане на наркотици с цел разпространение в Разград. Обвиняемите се признаха за виновни за държане на високорискови наркотични вещества без надлежно разрешително, съобщиха от съда.

Двамата са извършили престъпленията през юни. При първия обвиняем са установени 152,01 грама марихуана, 10,51 грама кокаин и 0,84 грама екстази. Деянието е извършено при условията на продължавано престъпление. Вторият обвиняем е признат за виновен за държане с цел разпространение на 19,90 грама марихуана, 1,28 грама кокаин и 0,28 грама екстази, предава БТА.

На двамата е наложено наказание от една година и шест месеца „лишаване от свобода“, чието изпълнение е отложено с изпитателен срок от четири години. Възпитателната работа с тях през този период е възложена на полицейските служители по местоживеене.

Всеки от двамата обвиняеми трябва да заплати по 1746,57 евро разноски по делото по сметка на прокуратурата. 

Преди дни мъж от Разград получи условна присъда за държане на над килограм кокаин.

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