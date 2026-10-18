Акция срещу битовата престъпност, наркотиците и изборните нарушения в Благоевградско

В област Благоевград се провежда специализирана полицейска операция, насочена към противодействие на битовата престъпност, разпространението на наркотични вещества и купуването на гласове.

Акцията обхваща три основни направления - престъпления от битов характер, разпространение на наркотици и нарушения, свързани с изборния процес.

Към момента не са обявени данни за задържани лица, установени нарушения или иззети вещества.

От полицията съобщават, че резултатите от специализираната операция ще бъдат оповестени на по-късен етап.