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Акция срещу битовата престъпност, наркотиците и изборните нарушения в Благоевградско

Акция срещу битовата престъпност, наркотиците и изборните нарушения в Благоевградско
ОДМВР-Благоевград

Органите на реда извършват специализирана операция в областта, като резултатите от предприетите действия ще бъдат обявени допълнително

В област Благоевград се провежда специализирана полицейска операция, насочена към противодействие на битовата престъпност, разпространението на наркотични вещества и купуването на гласове.

Акцията обхваща три основни направления - престъпления от битов характер, разпространение на наркотици и нарушения, свързани с изборния процес.

Към момента не са обявени данни за задържани лица, установени нарушения или иззети вещества.

От полицията съобщават, че резултатите от специализираната операция ще бъдат оповестени на по-късен етап.

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