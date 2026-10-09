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37-годишна жена почина след падане от жилищна сграда в Благоевград

37-годишна жена почина след падане от жилищна сграда в Благоевград
Pixabay

Жената е била откарана в МБАЛ - Благоевград, но въпреки оказаната медицинска помощ е починала

37-годишна жена е починала, след като вчера е паднала от жилищна сграда в района на бул. "Джеймс Баучер" в Благоевград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за инцидента е подаден малко след 13:00 часа.

На място незабавно са пристигнали екипи на полицията и Центъра за спешна медицинска помощ.

Жената е била транспортирана в МБАЛ - Благоевград, където лекарите са направили опит да спасят живота ѝ. Въпреки оказаната медицинска помощ тя е починала.

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